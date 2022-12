Elárulta: a tanulmányaira költi nyereményét Ifj. Schobert Norbi

Euforikus állapotban ölelte át családját ifjabb Schobert Norbi, miután rendkívül izgalmas párviadalban megnyerte a TV2 Farm VIP döntőjét szerda este.

– Nagyon izgalmas és kemény párbaj volt, nehéz feladatokkal. A végére már éreztem a megterhelést, de sokat jelentett, hogy a célban ott voltak anyuék – emlékezett vissza ifj. Schobert Norbert, akit a szerettei lendítettek át a holtponton.

Hatalmas hajrával győzött ifj. Schobert Norbert a Farm VIP 3. évadában Fotó: TV2

„Éreztem, hogy kifogyok a szuflából”

Igen, a vége felé hallottam a hangjukat, ahogy a családom szurkolt nekem. Ettől új erőre kaptam, és szinte a nulláról hoztam vissza az energiaszintemet. Ők voltak a legnagyobb motivációim, az egész műsor alatt rájuk gondoltam. Meglepett, hogy anyuék hangja ennyi erőt adott és pont a legjobb pillanatban, amikor már éreztem, hogy kifogyok a szuflából

– hangsúlyozta lapunknak mámoros hangulatban a 17 éves győztes, aki így hazaviheti a 11+1 millió forintos fődíjat is, ám hogy mihez kezd a nyereménnyel, azt először a Borsnak árulta el.

– Valóban hatalmas összeg, de nem szeretném eltékozolni, nem akarom felesleges dolgokra elkölteni. A tanulmányaimra fordítom majd – árulta el terveiről.

Norbi nem fogja eltékozolni a nyereményét, félreteszi tanulmányaira Fotó: TV2

„Az összes szalmabálát felfordítottam”

Az egykori luxusfeleség lett az idei Farm VIP legjobb női játékosa. Smaltig Dalma sokáig vezetett a döntőben, ám az utolsó szakaszban a labirintusos kihívásnál és a kapunyitós feladatnál fordult a kocka.

– Az összes szalmabálát felfordítottam és a Norbiét találtam meg. Egyszerűen hiába fordítottam fel vagy huszonötöt, egyikben sem volt semmi. Itt ment el az időm, ennyin ment el, ezért vagyok nagyon rosszul – mondta csalódottan Dalma, aki a befutó után magához ölelte Norbit, miközben elsírta magát.

Dalma az egész műsor alatt kitartóan küzdött Fotó: TV2



„Érzem, hogy a fiam készen van”

Ifjabb Schobert Norbi nem csak a TV2 realityjét, de közönségkedvencként a rajongók szívét is elnyerte és egy füst alatt ki is tudott lépni híres szülei árnyékából. Rubint Réka nem véletlenül büszke most rá.



Norbi minden előítélettől mentesen indult el a farmra. Számára szó szerint teljesen ismeretlenek voltak a játékostársai, egyszerűen a kalandvágya hajtotta. Egyetlen intelemmel indítottam el a forgatás előtti utolsó napon. „Tudd értelmezni és elfogadni mások pillanatnyi lelkiállapotát, és ha így teszel, nem lesz gond”

– mesélte Réka.

Családja rettenetesen büszke, hogy megnyerte a műsort Fotó: TV2



– Most, hogy láttam őt adásról-adásra, hátradőlök és azt érzem, hogy a fiam készen van. Eldőlt, hogy milyen ember lett és lesz. Amikor a forgatás előtt elbúcsúzott, azt mondta, hogy szeretné megmutatni önmagán keresztül, hogy kik is vagyunk mi, az ő szülei. Ő a mi tükrünk, és aki most belenézett, az tudhatja, milyen értékeket igyekeztünk átadni neki. Soha nem generált egyetlen konfliktust sem és soha nem is vált semmilyen intrika céltáblájává. Bevallom, nem voltak illúzióim. Sejtettem, hogy testközelből tapasztal majd meg pálfordulásokat, olyan szituációkat, amikor valaki kicsit kivetkőzik magából, vagy éppen megmutatja a maszk mögötti igazi arcát. Látott méltatlan vitákat, de ezekből ő kimaradt és mindig igyekezett azokban is meglátni a szépet, akik mindent megtettek, hogy azt elfedjék. Rettenetesen büszkék vagyunk rá! – mondta Rubint Réka a Borsnak.