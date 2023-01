Megírta a végrendeletét a 77. születésnapját ünneplő Nagy Feró

77 éves lett Nagy Feró. A Kossuth-díjas énekes végigdolgozta az életét, és még most sem tervez visszavonulni. Rengeteg elfoglaltsága van, de nem panaszkodik, mert azon szerencsések közé tartozik, aki azt csinálhatja, amit szeret. Nincs hiányérzete, de nem bánná, ha több szabadideje maradna, és bizony lenne is mivel eltöltenie.

Néha jól esne, ha magamra is tudnék egy-két órát fordítani, ha több időt tölthetnék otthon, hogy végre játszhassak a kutyáimmal, és a saját életem körül forogna minden.

Mégis azt mondom, inkább dolgozom, minthogy ne legyen érdeklődés irántam. Szerencsére nyáron sokat utazunk a zenekarral, nekünk az felér egy pihenéssel, csaknem egy nyaralással. A forgatásoknak jelenleg vége, de mindig van helyette más. Otthon is rengeteget feladat vár rám, jön a tavasz, ilyenkor az udvaron bőven akad munka, amint van egy kis szabadidőm, persze csinálom. Nem tudom, mit gondoljak, hála istennek vagy sajnos, de kevés időm van, bőven vannak felkéréseim, aminek örömmel teszek eleget. Kevesen tudják, de vasárnaponként a Királyi Rádiónál vezetek műsort, nincs egyetlen unalmas pillanatom sem – mondta a Borsnak a Beatrice énekese.

A genetikának is köszönheti fiatalos külsejét Fotó: Csányi Kriszta / Bors

„Még jó erőben vagyok”

Mi tagadás, Feró jó pár évet letagadhatna a korából. Persze ez részben a genetikának köszönhető, de törekszik arra, hogy ne hagyja el magát.

– Mondhatnám, hogy öregesen vagyok, de sokkal jobban érzem magam, mint ahogy sokan ezt gondolják. Viszont azt se felejtsük el, mégiscsak 77 éves lettem. Ugyanolyan dinamikus és naprakész vagyok, mint amilyen eddig is voltam, még jó erőben vagyok.

Ebben semmi különös nincs, köszönhető az Úristennek, és persze én is mindent elkövetek, hogy ne legyek egy fáradt, vén, öreg bácsi.

Nem is hagyhatom el magam, hiszen én vagyok a családfenntartó, ezzel pedig azt is be kell vállalni, hogy a legöregebb is – mondta mosolyogva.

„Van egy házam és két kutyám”

Manapság sokkal előrelátóbbak vagyunk, és a földi létünk alatt mindent elrendezünk, ne maradjanak elvarratlan szálak utánunk, és megóvjuk a családunkat egy olyan helyzettől, mint például az örökösödéssel járó tortúra. Nagy Feró sincs ezzel másképp, a Bors érdeklődésére elárulta, ő már megtette a megfelelő lépéseket.

Az embernek komolyan kell venni mindent, és kötelessége gondoskodni a családjáról, így nekem is megfordult a fejemben a végrendelet.

Nálunk azonban ennek az elintézését végül nem én vettem a kezembe, hanem a feleségem, de nekem ez tökéletesen megfelel. Elosztottuk, amink van, nekem az a fontos, hogy mindenki egyformán járjon majd jól, ha eljön az ideje. Persze nem nagy örökségről van szó! Van egy házam és két kutyám – mondta a tőle megszokott humorral.

"Elosztottuk, amink van." Fotó: Bors

Feró hosszú évek óta Őrbottyánban él, ő álmodott meg mindent, és van, ami a keze munkáját dicséri, így a ragaszkodása teljesen érthető.

Annak idején mindig annyit haladtunk előre, amennyi pénzünk volt. Amikor telt rá, vettünk bele új ablakokat, majd ha volt mit elkölteni, lecseréltük a tetőt.

Ha ma újra elkezdenék egy építkezést – ez már egyébként elképzelhetetlen –, pontosan tudnám, milyen kábeleket kell beletenni a falba, hogy az internet működjön. Nagyon sokat dolgoztam rajta, hogy az otthonunk elnyerje a végleges formáját. Mindig eszembe jut, milyen érzés lenne szembesülni a kérdéssel: "eladó-e a ház"? Nem azért dolgoztam, hogy eladják. Viccet félre téve, pontosan ez az élet rendje, ezt tudomásul kell venni, ez a gyerekeimé és az unokáimé lesz, ők döntenek a sorsáról – ismerte be kollégánknak.

77 éves lett Nagy Feró, de még esze ágába sincs elbúcsúzni a színpadtól Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Örömünnep számára, ha az unokáival lehet

Nagy Ferónak fél évvel ezelőtt született meg a negyedik unokája. Amint a gyerekek kerülnek szóba, mindig ellágyul a hangja. Minden, velük töltött pillanat boldogsággal tölti el, ebből pedig bőven akad.

Egy igazi örömünnep számomra, amikor mind a négy gyerek nálam van.

Általában hetente többször találkozom velük, a legkisebbel picit ritkábban, de ő még csak féléves. Véletlen szerencsés találkozás volt, hogy a napokban egyszerre jöttünk össze, kértem a családot, hogy ezt a pillanatot örökítsék meg, irigykedjenek a nagypapák, hogy nekem már négy unokám van. Igaz, Orbán Viktor még egy picit előttem jár, de majd megkérdezem a gyerekeimet, hogy állnak ezzel a projekttel – mondta nevetve az énekes.

– Karácsonykor anyósomnál jött össze a teljes család, ilyenkor ébred rá az ember, mennyire rohan az idő, mert már sok a felnőtt gyerek van a kisebbek mellett. Jó érzés végre úgy igazából együtt lenni, nem csak egy-egy pillanatra összefutni a hétköznapokban. Szeretjük kölcsönösen egymást, nem csak rokonok, barátok is vagyunk – fűzte hozzá.