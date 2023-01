Máthé Erzsi: Hiányzik a rivaldafény

Évek óta visszavonult a nyilvánosságtól Máthé Erzsi, és otthonában tölti mindennapjait, ahol egy ápoló vigyáz rá, hiszen nehezen mozog, egészsége megkopott, évek óta segítségre szorul. Máthé Erzsi, a Nemzet Színésze teljes izolációban éli életét és sokszor hallani arról, hogy aggódnak érte pályatársai, barátai. Legutóbb, amikor lapunk felkereste, elmondta; nehéz megszokni számára az életkort, de kiderült, más is hiányzik neki, mint fiatalsága.

– Szeretnék újra színpadon lenni. Hiányzik a rivaldafény. A nézők, a kollégák, de úgy teljességében a közeg – kezdte a Borsnak Máthé Erzsi. – Annyira szívesen beszélnék a munkáról is, de sajnos én már nem tehetem meg, hogy fellépjek a színpadra. Most már csak az emlékeim maradtak meg nekem ebből az időszakból, ami életem végéig egy kitüntetett helyen fog létezni mind az agyamban, mind a szívemben. Külön boldogsággal tölt el az, amikor nálam vannak a barátaim, felhívnak telefonon. Ettől úgy érzem, hogy nem teljesen vagyok elzárva az élettől. Már csak úgy lenne jobb, ha ezt nem feltétlen az otthonomban kellene csinálnom. Szeretném újra eljátszani a szerepeimet, és habár tudom, hogy erre valószínűleg nem lesz lehetőségem, hiányzik, hogy beszélhessek a színpadi élményeimről, de sajnos ez már nem jöhet létre – tette hozzá a Kossuth-díjas művész.

Fotó: Zih Zsolt

Kiscica tartja benne a lelket

Korábban a színésznő úgy nyilatkozott, hogy a szomszéd kismacskája az, akit szeretgetni szokott otthon. – 24 órás felügyelet alatt vagyok. Jár át hozzám egy-két barátom, megkapom a szükséges orvosságokat. Ezen felül még egy kismacska tartja bennem a lelket. Mondjuk be kell vallanom, hogy nem az enyém. A szomszéd kiscicáját szoktam szeretgetni. Annyira kis aranyos – nyilatkozta Máthé Erzsi.