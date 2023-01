Luxusfeleségből lett a magyar Lady Gaga Köllő Babett

Azonban ez nem volt mindig így, hiszen néhány évvel ezelőtt, ha megkérdeztünk volna valakit arról, hogy ki ő, szinte biztosak lehettünk benne, hogy nem fogja tudni. Ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy kicsit jobban beleássuk magunkat a színész-műsorvezető életébe, hogy átfogóbb képet kapjunk arról, hogy a nem is olyan rég még ismeretlen színésznő hogyan vált a hazai celebvilág megkerülhetetlen alakjává.

Köllő Babett vadító, mint mindig Fotó: Markovics Gábor

A kis Babett

Köllő Babett 1978. október 30-án, Szekszárdon látta meg a napvilágot. Gyermekkori éveit Bonyhádon töltötte, ahol kicsit sem unatkozott, általános iskolás éveiben ugyanis szertornázott , szavalt, színjátszókörbe és még zeneiskolába is járt. Későbbi tanulmányait a Pécsi Művészeti Szakközépiskola tánctagozatán folytatta, ahol a klasszikus balett mellett Füsti Molnár Évától még színészmesterség órákat is vett. Viszonylag korán érte a felismerés, hogy a színészettel szeretne foglalkozni: csupán másodikos volt, amikor megkapta az Adrian Mole titkos naplója című musicalban Pandora szerepét. A középiskola befejezése után be is iratkozott Gór Nagy Mária tanodájába. A tanoda befejezése után visszatért Pécsre, ahol a Harmadik Színház társulatának tagja lett, de emellett olyan mások mellett játszott Győrben , Kalocsán , a budapesti Játékszínben. Jelenleg pedig szabadúszó, ennek köszönhetően láthattuk már a Vidám Színpadon , a Thália Színház Mikroszínpadán és a Pesti Magyar Operett társulat előadásaiban is.

Irány a hírnév

Babett szépségének és kitartásának köszönhetően egyre népszerűbb lett: az első nagyobbacska sikert a Kaiser sörreklámja hozta meg a számára, majd 2001-ben és 2002-ben Bujtor István rendezésével és főszereplésével készült Zsaruvér és csigavér című tv filmek, melyekben már egy rendőrlányt formálhatott meg. Emellett olyan sikerfilmekben is felbukkant, mint a Kontroll, a Kaméleon vagy éppen a Valami Amerika 2.

Celeb születik

Annak ellenére, hogy több kultfilmben is szerepelt, 2017-ig nem történt meg az az igazi áttörés Babett életében, ekkor került azonban a Viasat3 képernyőjére a Feleségek luxuskivitelben című valóságshow, ami fenekestül felforgatta a színésznő életét. Innentől kezdve már nagyon be sem kel mutatnunk az események, hiszen minden nagyobb pillanat a nézők/olvasók szeme előtt zajlott. A szériának köszönhetően olyan műsorokban tűnt fel, mint a Stíluspárbaj, a Celeb vagyok, ments ki innen!, az Idesüss, vagy a Csak show és más semmi. Sőt, 2019-ben – egy kizárólag mobil applikáción elérhető – sorozatban is szerepelt Babett visszavág címmel, amely különböző celebeket állított kihívások elé. A műsorban olyan arcok tűntek fel, mint Kabát Peti, Sáfrány Emese, Zimány Linda vagy Winkler Róbert. Köllő Babett azóta is folyamatosan képernyőn van, hiszen azóta láthattuk már a Sztárban sztár hetedik évadában, ahol zsűrizett, valamint 2021-ben és 2022-ben a Sztárban sztár leszek!-ben is.

Élet a rivaldafényben

Azonban a hazai sajtó nemcsak a szakmai pályafutásával foglalkozik szívesen, hanem magánéletének minden apró mozzanatával is, hiszen az utóbbi időben igazi szupersztárrá nőtte ki magát. Férjét, Szabó Andrást 2005-ben ismerte meg. Kapcsolatukból egy kislányuk született, akit Millának neveztek el. Ha már férje nem is, Milla rendszeresen felbukkan édesanyja Instagram-oldalán, ugyanis mindig benne van egy kis bolondozásban, ha anyuról van szó, de emellett a Vigyázat, gyerekkel vagyok! című TV2-s műsorban is szerepeltek már együtt.

Köllő Babett lányával, Millával Fotó: Mate Krisztian / TV2

Természetesen amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy milyen elképesztően jól néz ki, amit a 44 éves színész-műsorvezető rendesen ki is használ. Irigylésre méltó alakját számtalanszor megcsodálhattuk már, mások mellett Balin is villantott egy nagyot, vagy éppen a Sztárban sztár leszek! előkészületei alatt. Csodás adottságainak köszönhetően pedig az sem okoz neki gondot, hogy elképesztőbbnél elképesztőbb ruhakölteményekben pompázzon. Pontosan ezért érthetetlenül álltunk azelőtt, amikor Lakatos Márk öltözködése miatt beleszállt a népszerű műsorvezetőbe, akit a világhírű Lady Gagához hasonlított, azonban kicsit sem jó értelemben. Szerencsére az ilyen apróságok nem szegik Köllő Babett kedvét, és simán lenyom egy divatpárbajt akár még Tóth Gabival is. Azt pedig, hogy Babett kitől örökölte a csodás szépségét, nem is kérdése, ha megnézzük az édesanyját, akivel Instagramján osztott meg egy közös fotót a sztár.

Azt pedig, hogy mit hoz a jövő a tévés számára, még mi sem tudjuk, abban viszont biztosak vagyunk, hogy egy jó darabig még a mindennapjaink része lesz.