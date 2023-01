Most vallotta be Köllő Babett: 15 évvel ezelőtt HPV-s volt

Először is fontos tudni, hogy már nem csak a fiatal lányokat, de fiúkat is be lehet oltatni! A vírus ugyanis nem csak méhnyakrákot okozhat, hanem például végbélrákot, de még gégerákot is. Bizony, sokan azt hiszik, hogy az a dohányzás miatt alakul ki csak. De nem, az esetek 60 százalékában a HPV okozza!