Ketyeg az óra, két hetet kapott a botrány után a Fekete Vonat

Bármennyire is zenei ünnepnapként tekintettek a rajongók január hetedikére, sajnos az Arénában megrendezett Fekete Vonat koncert nem épp úgy alakult, ahogy azt bárki szerette volna. No nem mintha maga a buli nem lett volna jó, sőt! Azonban elég hamar kiderült: valami komoly elszámolási vita van a háttérben, ugyanis pár nappal később már a csapat bejelentette: a tavaszra tervezett Budapest Park-koncert biztosan nem lesz megtartva. A buli állítólag veszteséges lett, amit a szervező Balassa János is beismert, igaz, a Bors kérdésére arról beszélt: gyakorlatilag mindenki hibás a Covidtól kezdve a gazdasági válságig, csak ő nem. Mindeközben a rajongók is igyekeznek kibogozni a szálakat: többen például a jegyek közti furcsaságokra hívták fel a figyelmet, simliskedést sejtenek.

A koncertre állítólag nem vettek elég jegyet a rajongók Fotó: YouTube

Beat: Végig azt a választ kaptam, hogy jól állunk

A roma raptrió egyik tagja, Beat, azaz Fehér Tibor elárulta: nagyon szeretne a csapat többi tagjával leülni beszélni, mert nem egymást tartják felelősnek, hanem a szervezőt. Arról is beszélt: ő végig abban a hiszemben volt, hogy jól fogynak a jegyek, nincs semmi baj.

– Az az applikáció, amin látszódott a valódi jegyeladás, János (Balassa János, a szervező – a szerk.) és Junior számára volt elérhető, Fatimát és engem ebbe nem avattak be. Arra viszont kértem őket, hogy 2-3 hetente tájékoztassanak arról, hogy állunk. Ez nem történt meg, ezért még 2-3 nappal a koncert előtt is érdeklődtem, s akkor is azt a választ kaptam, hogy minden rendben, az én, valamint Fatima előre felvett előlege után is jól állunk. Reményekkel kecsegtettek – magyarázta a rapper a Blikknek, hozzátéve: két hetet kaptak arra, hogy eldöntsék, bele akarnak-e nézni a hivatalos elszámolásba, illetve szeretnének-e kérni újabb hivatalos vizsgálatot. Beat még nem döntött, él-e ezzel a lehetőséggel.