Krizsán Lili anorexiája után most tésztát dagaszt, boldog, és készen áll a szerelemre

Jól indult Krizsán Lili 2023-as éve. A Borsnak örömmel árulta el, hogy minden sínen van, dolgozik, tanul és mellette forgat, ugyanis több televíziós lehetőség is megnyílt előtte az elmúlt hetekben. Anorexiája miatt tavaly többször járta meg a kórházat, ám minden nehézsége már a múlté, ami a szívére is kihat, ugyanis készen áll a szerelemre.

– Próbálom menedzselni az életemet. Nagyon izgalmas időszakom van! Az egyetemet elkezdtem, de a kórházi kezelések miatt ott kellett hagynom. Mégis úgy gondoltam, bár az énekléssel szeretnék a jövőben is foglalkozni, nem árt, ha szakma is van a kezemben, így beiratkoztam egy kétéves pénzügyi ügyintéző képzésre – kezdte lapunknak a Sztárban sztár leszek! tavalyi évadának felfedezettje.

Lili a jövőre koncentrál, maga mögött hagyta a nehézségeket. Fotó: Krizsán Lili

Lili nem adta fel az álmait, rengeteg munkát fektetett abba, hogy ismert énekesnővé váljon. Karrierjének építése mellett futárként vállalt munkát, de nemrég új helyre került.

– Nem mindenhol tolerálják vagy fogadják el az életemet, de most megtaláltam azt a munkahelyet, amit minden egyéb elfoglaltságommal össze tudok hangolni. Nem éreztem jól magam az előző helyen, így decemberben váltottam. Igaz, most is pizzériában dolgozom, de nem csak futárkodom, hanem a pizzát is elkészítem. Mindent megcsinálok, ha kell, tésztát dagasztok – mesélte mosolyogva a fiatal tehetség.

Az énekesnő több lehetőséget kapott, nagyon reméli, hogy hamarosan a tévé képernyőjén is feltűnik, de erről egyelőre részleteket nem árulhat el. Úgy tűnik, jót tett neki, hogy minden rosszat elengedett a múltjából.

Megráztam magam, mert nekem céljaim vannak, és hála istennek úgy tűnik, hogy beérik a befektetett energia gyümölcse.

Pozitívan megyek előre, és lelkileg is jól vagyok. Hamarosan szeretnék visszaköltözni Budapestre, mert a feladataim nagy része odaköt – mondta érdeklődésünkre. Most, hogy Lili rendben van önmagával, nyitott a szerelemre is.

– Ismerkedem, remélem a magánéletem is jól alakul a 2023-as évben, de elsősorban a munkára szeretnék koncentrálni – mondta sejtelmesen Lili.