Kóbor Zsóka: Fontos, hogy pozitív gondolatokkal lépjünk az új esztendőbe

Második karácsonyt töltötte Kóbor János nélkül özvegye, Zsóka és lánya, Léna. Tavalyelőtt a gyász borította be az ünnepet, most viszont már át tudták élni az ünnep varázslatos hangulatát, úgy érezték, hogy Mecky ott van velük. A Borsnak exkluzív interjúban mesélt anya és lánya érzéseiről, és többek között azt is elárulták, hogyan ünnepeltek a legendás zenész nélkül.

Talán éppen ezért szerettük volna különlegessé tenni ezt az ünnepet és mivel egy trópusi utazást kaptam ajándékként a mamától, mindkettőnknek jót tett a távolság.

– Én már máskor is voltam hasonló helyen, de soha nem a papával. Nagyon jó volt és végig az volt az érzésem, mintha ő is ott lenne. Egy idegen, de gyönyörű ország valahol segített nekem elfogadni azt a megváltoztathatatlan tényt, hogy a papa már csak a szívemben él – mondta érdeklődésünkre, majd hozzátette, egy másik élmény is megragadta a távoli országban.

Álomutazáson volt az édesanyjával. Fotó: Kóbor Zsóka

– Életemben először a tenger mélyét is felfedezhettem, mint búvár.

Ott a mélyben is, a csendben, az a gondolat járt át, bárcsak megoszthatnám a papával, de ugyanakkor a lelkem mélyén tudtam, hogy velem van.

– Hiszen Ő is a tenger szerelmese volt – mondta érdeklődésünkre Léna, majd édesanyja Zsóka hozzátette, eddig minden évben a nagy családdal ünnepeltek, de idén az utazás miatt ez másképp alakult.

– Nem is bánunk, mert ez az út még szorosabbá fűzte a kapcsolatunkat Lénával. Itthon a család és a barátaink már nagyon vártak minket.

