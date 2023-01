Király Linda: Hosszú kapcsolatok után szingli vagyok – és nagyon jól érzem magam!

- Abszolút klasszikus nő vagyok kapcsolatban. Mosok, főzök, takarítok, imádom kényeztetni az éppen aktuális páromat – kezdte a Borsnak Király Linda. Az énekesnő a hagyományos férfi-női szerepekben hisz.

Vonzó és sikeres. Hogyan lehet, hogy évek óta nincs párja? Fotó: Instagram

„Nyolc vagy tíz éves kapcsolataim voltak”

- Az csak egy dolog, hogy van egy karrierem. Nagyon fontosnak tartom, és nagyon szeretek is belebújni a női szerepbe – mondta az amerikai születésű magyar énekesnő. - Az elmúlt négy évet leszámítva, soha nem voltam szingli. Általában nyolc vagy tíz éves kapcsolataim voltak. A zenész szakma nem egy stabil életforma. Az egész életem egy hullámvasút volt, ezért kellett nekem mindig stabilitás a magánéletemben, a hosszú kapcsolatok adták a biztonságot. Érthető módon, ha találtam valakit, akkor maradtam.

„Azt csinálok, amit szeretnék”

S hogy hogyan viseli azt, hogy jelenleg nincs párja?

- Semmi sincs véletlen, de el kellett jönnie ennek az időnek, hogy egyedül legyek, magammal is foglalkozzak. Nagyon jól érzem magam. Barátnőzök, van hobbim, zenélek, azt csinálok, amit szeretnék. Szeretném erre mindenkinek szüksége van valamikor az életében – folytatta az énekesnő, hozzátéve: ha megtalálja az igazit, a hátralévő életét már vele tervezi.

Nem görcsöl rá, hogy mikor lesz családja Fotó: Instagram

„Tudom, hogy lesz saját családom”

– Hűséges, kitartó típus vagyok, a hosszú kapcsolatokat szeretem. Gyerekkorom óta hiszem, sőt tudom, hogy lesz saját családom. Hogy hogyan és mikor, azt Istenre meg az univerzumra bízom. Lesz, ahogy az élet hozza, de én erre soha nem szoktam rágörcsölni. Talán ez egy berögződés az emberekben, hogy ha harmincöt év fölött nincs család meg gyerek, akkor atyaúristen, baj van. Legyünk őszinték, változott a világ!

Nem tudatosan döntöttem így, így alakult az életem, de engem a kor soha sem zavart.

– Lehet, hogy azért, mert apukám is lassan hetven éves, anyukám is hatvan fölött van, és úgy élnek, mint a tinédzserek. Tele vannak élettel, úgy is viselkednek, úgy is gondolkodnak.

„Én nagyon dili tudok lenni”

Lindának nincsen zsánere, jövendőbelijével kapcsolatban mindenesetre van némi kikötése.

- Nekem a humor borzasztóan fontos. Szeressen bolondozni, mert én nagyon dili tudok lenni. Amikor lehet, előhozom a gyermeki énem. Fontos, hogy tudjunk egymáson és együtt is röhögni. Fontos, hogy az illető legyen szenvedélyes azzal kapcsolatban, amit csinál, szeresse a munkáját. Legyen az bármi, nem muszáj, hogy zenész legyen. Szeressen utazni, mert én imádok. Szerintem két teljes ember kell, hogy találkozzon, akkor tud egy kapcsolat igazán működni. Nem szeretnék még egyszer belelépni olyasmibe, amikor érzem, hogy hiány van. A lényeg, hogy együtt tudjunk építkezni, nőni, tanulni.

Soha egyik párjára sem volt féltékeny Fotó: Instagram

„Sosem voltam féltékeny”

Az énekesnő talán már készen is áll egy új szerelemre. Meditál, edz, ahogy fogalmazott lapunknak, mindig kell valami, ami örömet visz a mindennapokba.

- Sokan mondják, hogy keménynek tűnök. Az biztos, hogy van véleményem, tapasztalt vagyok. Nagyon sokat utaztam, dolgoztam mindenfelé. Egyedül kellett igazából felnőnöm olyan tekintetben, hogy tizenhét éves korom óta már bőröndből élek, és a világ minden pontjára repülök. Féltékeny nem vagyok, tesóm (Király Viktor – a szerk.) is mindig kérdezi, Linda mi bajod van, hogyhogy nem vagy féltékeny a párodra? Nos, egyszerűen nem vagyok. Mindig rugdostam a párjaimat, hogy menjenek el bulizni. Én ugyanúgy szeretem a szabadságomat, fontos, hogy meglegyen a saját életem, ahogy a páromnak is, és természetesen akarjunk együtt is lenni. Ne az legyen, hogy rá van kényszerítve, hogy ott legyen mellettem.