Katasztrofálisan sikerült a szilveszter Nikának: ”Lakástűz elől futottam a füstben a kilencedikről”

Korda György: ”Otthagyott a zongoristám”

Korda György, a táncdalfesztiválok koronázatlan királya elmesélte; volt olyan este amikor 20 helyre mentek el koncertezni. Legalábbis szerettek volna.

– Volt nekem egy nagyon kedves zongorista barátom, aki végig ott volt mellettem, de a 17. hely után egyszerűen fogta magát, megivott egy pár whiskyt, és megmondta, hogy ő innen nem hajlandó tovább menni. Mondom, de még mennünk kell három helyre, mire rám nézett, fújt egyet és mondta; akkor menjél egyedül. Szóval igen… otthagyott a zongoristám, egyedül hagytak szilveszterkor – mesélte humorosan Korda György.

Korda György felidézte, amikor zenésztársa faképnél hagyta

Rákóczi Feri: ”Hóban kerestük a jegygyűrűt”

A rádiós műsorvezető a 15 évvel ezelőtti karácsonyon kérte meg szerelme, Judit kezét. Bő egy héttel később olyasmi történt, amin azóta is jót nevetnek, ha eszükbe jut.

– Miután Békát eljegyeztem 15 évvel ezelőtt, szilveszterkor a zenekarommal Kaposváron játszottunk és a párom is velünk tartott. Lement a koncert, éjfél, pezsgőzés és egy kicsit „megalakult” a kaposvári főtéren az egész brigád, akkor felvonultunk a szállásra aludni. Béka ott vette észre, hogy elvesztette a jegygyűrűjét. Hajnali négykor levonultunk a térre, ahol körülbelül 20 centis hóban kerestük a jegygyűrűt, amely nem lett meg. Ennek két oka van: egyrészt mert a nagy hóban nem találtuk volna meg és feladtuk, másrészt kiderült, hogy ott volt a szálláson letéve egy kis asztalkára. Nem volt sz*r hajnali ötig a hóba kézzel tapicskolni. Tényleg. Határozottan jó emlékű szilveszter volt... – idézte fel némi szarkazmussal fűszerezve az utólag már vicces sztorit.

Kétség sem fér hozzá, soha nem felejtik el azt az estét, amikor elveszett Judit jegygyűrűje

Árpa Attila: „Gengszternek hittek a menekülő hajléktalanok”

– Amikor még egy televízió csatorna vezetőjeként sok ember számára igazán fontos voltam, rengeteg italt kaptam ajándékba. Egyébként is szeretek adakozni, így például pörköltet készítettem a hajléktalanoknak –, de legyünk őszinték, tudjuk, hogy mire vágynak leginkább. Rendes Zoltán barátommal fogtuk magunkat, és az akkor még eléggé feltűnő autóm csomagtartójába bepakoltuk az üvegeket. Szépen felöltöztünk, nyakkendő, öltöny, fekete kesztyű és útnak indultunk. Sajnos nem az történt, amire számítottunk. Amikor begurultunk az egyik helyszínre a fekete luxusautóval, kiszálltunk és elindultunk a csomagtartó felé, azt láttuk, hogy mindenki fejvesztve rohan. Gengszternek hittek minket a menekülő hajléktalanok. Nem tudom, mire számítottak, hogy sörétes puskát, láncfűrészt vagy lángszórót veszünk-e ki onnan, de a tekintetükből ez jött le, miközben menekültek – emlékezett vissza hangos nevetés közepette Attila, akinek barátjával együtt végül sikerült megnyugtatnia az embereket és átadni az italokat.

Árpa Attila egy életre megtanulta, a macsó külső nem minden esetben előnyös

Fotó: Markovics Gábor

Nika: ”Lakástűz elől futottam a füstben a kilencedikről”

Rémisztő élmény miatt lett a 2020-as szilveszter a legemlékezetesebb Nika számára. Néhány hónappal azután, hogy beköltözött az új lakásába, kis híján tragédia történt.

– Emlékszem, december 31-én este épp édesanyámmal beszéltem telefonon, és akkor már láttam az ablakból, hogy három tűzoltóautó állt a ház előtt. Kiderült, kigyulladt az egyik lakás, és végül teljesen le is égett. Lakástűz elől futottam a füstben a kilencedikről. Onnan kellett lépcsőn lerohanni az utcára, miközben az egész lépcsőházban vastagon állt a füst. Életemben akkor volt először igazán halálfélelmem – idézte fel a Borsnak Nika.

Nika élete egyik legrémisztőbb éjszakáját élte meg azon a szilveszteren

Szigeti Ferenc: „Ráfagytak az ujjaim a gitárra”

Újpesten egy szabadtéri koncertet adott anno a Karthago:

– Régebben többször vállaltunk szabadtéri koncerteket, szilveszterkor is játszottunk. Nem volt a színpadon se oldalt, se hátul takarás, és nem is kértünk fűtést, mert akkor meg a gitárt kellett volna hangolni. De a legrosszabb az volt, hogy a mínuszban az északi szél fújt pont szembe velünk. Rettenetesen átfagytunk, csupasz kézzel játszottunk, ráfagytak az ujjaim a gitárra. Utána nem volt az a forralt bor mennyiség, ami átmelegített volna minket – emlékezett vissza nevetve a Karthago vezetője, aki azt is elmondta, hogy ekkor megfogadták többet nem lépnek fel ilyen hidegben.