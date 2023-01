Gyásztól az új szerelemig: Így lépett túl Berki Mazsi férje tragikus halálán - Videó

Csütörtök délután készültek turbékoló fotók Berki Mazsiról és új kedveséről, Zoltánról az egyik budapesti bevásárlóközpontban, ami nem mellesleg Krisztián egyik kedvenc helye volt, már csak a plázában található edzőterem miatt is.

Berki Mazsi 8 hónappal férje halála után újra boldog Fotó: Szabolcs László

Bár sokan meglepődtek a kisgyermekes anyuka helyszínválasztásán, Mazsi kiegyensúlyozottnak és boldognak tűnt a tehetős vidéki üzletember mellett. Többször is gyengéden megérintették egymás kezét és hosszasan néztek egymás szemébe. Jóllehet, korábban felröppentek olyan pletykák, hogy a románc már véget is ért, ha volt is köztük nézeteltérés, azt mára sikerült rendezniük a nézeteltéréseiket, így már Zanzibárra boldogan utazhattak el néhány héttel ezelőtt.

A kommentelők egy jelentős része előszeretettel illeti éles kritikával a kisgyermekes anyukát, leginkább azért, mert néhai férje egyik közeli barátjával jött össze, de ha ez nem így lenne, akkor is sokak szemét szúrná, hogy újra őszintén tud mosolyogni. Ő viszont fittyet hány a rosszindulatú fanyalgókra, láthatóan büszke új választottjára és csak előre tekint. Ehhez persze hosszú utat kellett bejárnia, hiszen férje tragikus halála nagyon megviselte, még akkor is, ha a házasságuk nem volt felhőtlen, leginkább egy érzelmi hullámvasútra hasonlított.

Sokan azért is megszólták Mazsit, mert Krisztián temetésén sem sírta el magát a Farkasréti temetőben, még abban a pillanatban sem, amikor a szertartás végén fehér galambokat reptetve búcsúztak tőle. Később, egész pontosan szeptember elején kiderült, az éremnek bizony két oldala van.

Berki egyik szomszédja akkor azt mondta a Borsnak, hogy többször is veszekedésektől volt hangos a ház, és a kis Emma születése után az is megtörtént, hogy Krisztián hasba rúgta Mazsit.

- Tavaly karácsony volt, amikor megint hangos veszekedést lehetett hallani. Ekkor már megszületett a közös kislányuk, még alig lehetett egy hónapos, és Krisztián megint agresszíven érkezett haza. Egyszerűen látszott rajta, hogy a sok – vélhetően az edzéshez használt szer miatt eltorzul az arca, olyan tekintete volt, mintha azt gondolná, hogy bárkinek nekimegy... Forrt benne a hormonok gerjesztette indulat, és Mazsi szerencsétlenségére alig ötven kilósan ő volt a villámhárító. A veszekedés verekedésbe, inkább verésbe torkollott, Krisztián dühében hasba rúgta Mazsit úgy, hogy a kezében volt az újszülött is. Abból nagy cirkusz lett, akkor is a folyosóra menekült Mazsi, de akkor sem hívott rendőrt… Kint a teraszon vigasztalhatatlanul csak sírt és sírt - mesélte a lakó.