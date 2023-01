Ha özvegyén múlik, sosem lesz Haumann-emlékhely Palóznakon

2022 május 28-án, pár nappal a 81. születésnapja után hunyt el Haumann Péter, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, az ország egyik legkedveltebb szinkronhangja, előadója, közszereplője.

Haumann Pétert nagyon sokan szerették Fotó: Új Dunántúli Napló

A színművész a halála előtti években Palóznakra költözött, abba az imádott házba, ahonnan a pandémia idején például ki sem tették a feleségével a lábukat. Imádtak ott lenni, amikor lehetőségük volt rá, vagy a szükség úgy hozta, aktívan részt vettek a falu közösségi életében, gondozták a növényeket, közösségi szemét szedésben vettek részt, a színművész tiszteletdíj nélkül is fellépett, ha kellett. Haumann Péter halála talán ezért is nagyon megérintette a helyieket. Nekik a híres színművész csak "a Péter" volt, akinek mindenkihez volt egy kedves szava. A Palóznakiak büszkék voltak rá, hogy egy településen élhetnek vele, így nem volt kérdés, hogy valamilyen módon szerettek volna örök emléket állítani neki. A tervük azonban - most már úgy tűnik - soha nem valósul meg.

Haumann Péter színművész, Az idióta című darabban Fotó: Bors

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, a település vezetése ugyan nyitott volt arra, hogy a színész kedvenc, tóra néző padján emlékhelyet alakítsanak ki, Haumann Péter özvegye, Ágnes nem támogatta az akkor felmerült ötletet.

Én is tagja vagyok a Szőlőhegyi Egyesületnek, közös szándék és akarat volt, hogy azt a bizonyos padot jelöljük ki Haumann Péter-emlékhellyé. A kezdeményezésünk azonban Áginak (Haumann Péter felesége) nem tetszik, nem támogatja. Győzködtem ugyan őt, de egyelőre nem sok sikerrel.

– nyilatkozta korábban Trokán Péter színész, aki szintén Palóznak díszpolgára és aki sok időt töltött kettesben Haumannal a Balaton partján.

Trokán Péter imád Palóznakon élni Fotó: Knap Zoltán

Semmi sem lesz a Haumann-emlékhelyből?

A színészt a napokban újra felkerestük a témában, arról érdeklődve, hogy történt-e változás az ügyben, elképzelhető-e, hogy Haumann Péter halálának első évfordulójára lesz mégis emlékhely a településen.

Sajnos nem tudok ilyen jellegű információval szolgálni, tudomásom szerint nincs mozgolódás az ügyben

– mondta a Bors megkeresésére Trokán Péter. Megkerestük a falu polgármesterét, Czeglédi Ákost is, aki megerősítette a színész szavait:

– Nincs hír emlékhelyről – nyilatkozta szűkszavúan.

Hogy mindennek ellenére lesz-e valaki, aki fontosnak érzi, hogy örök emléket állítson, még a jövő zenéje, nem tudni... Mindenesetre szomorú hír ez, hiszen ez azt jelenti, hogy egy ilyen kaliberű művész a halála után, tulajdonképpen "nyomtalanul tűnik el" az emlékezetekből.