Haumann Péter utolsó szereplése: "Ilyen, aki sosem hal meg"

Akármilyen távol is vagy az otthonodtól, a szeretet összeköt - hirdeti az egyik, ha nem a leghíresebb hazai alkoholmárka karácsonyi reklámja. Bár az ünnepi időszakban megsokszorozódnak a könnyfakasztó kisfilmek, ez az alkotás merőben más, mint a többi. Hiszen ennek a történetét maga az élet írta...

Haumann Péter 81 éves korában hunyt el (Fotó: Dunántúli Napló )

Haumann Péter, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Macskafogóból Safranek, a Vukból a részeges liba hangja, megannyi felejthetetlen film, színi előadás főszereplője 2022 május 28-án, 81 éves korában hunyta le örökre a szemét. Idén tavasszal azonban még elvállalt egy munkát - Ő sosem munkának, inkább játéknak nevezte a feladatait -, egy olyan felkérést ami még az ő életében is különleges volt, a fiával, Haumann Máté színművésszel. A duó egy alkoholmárka reklámfilmjét forgatta le, egy mini családi mozit, ami a szeretetről, hűségről, összetartozásról szól. Amikor kamerák elé ültek, még nem tudták, hogy ez lesz az első és utolsó közös forgatásuk...

A kisfilm minden pillanatában, a főszereplők minden rezdülésében ott van az összetartozás, a tisztelet, a játék öröme... Talán ezért is nehéz könnyek nélkül megnézni. A YouTube-on is megtekinthető kisfilmhez megrendült rajongók írnak kommenteket, melyek közül az egyik a legbeszédesebb és talán a legpontosabban leírja, hogy mit is érez Haumann Péter őszinte játékát nézve az ember: "Ilyen, aki sosem hal meg."

Apa és fia az utolsó közös munkájukon (Fotó: Unicum)

A reklám, amit Nyitrai Márton rendezett és amiben a megrendelő kifejezett kérésére szerepel az apa-fia színészpáros, karácsony előtt sokszor feltűnik a televízió képernyőjén, és bizony nehéz könnyek nélkül befogadni az üzenetet és a látványt. Haumann Máté korábban így nyilatkozott az édesapja halála után, a kisfilm kapcsán:

– Óriási hálát érzek, hogy édesapám utolsó munkájában én is részt vehettem, ez fontos volt számomra. Az is, ahogyan hozzáálltunk: igazi lelkesedéssel vártuk, hogy forgathassunk. Tudtuk, mennyire igényes a reklám, milyen felkészült a stáb, milyen szép a történet. Mindent gyermeki rajongással figyeltünk, ez egy örök emlék számomra.

Bizton állíthatjuk, hogy a néző számára is örök emlék marad... Nézzék csak: