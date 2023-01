Gyászol Zámbó Krisztián: „Még egyelőre dolgozom fel a hírt”

Mélyen megrázta Zámbó Krisztiánt a barátjának a váratlan elvesztésre. Még mindig nem tért magához, azután, hogy értesült a tragikus hírről. Krisztián még az X-Faktorban ismerte meg Kovács Lászlót azaz Stonet és azóta is tartották a kapcsolatot.

Zámbó Krisztián / Fotó: Bors

- Eléggé megrázott a dolog, mert nagyon jó barátságot ápoltunk annak idején - kezdte Krisztián a Blikknek, majd így folytatta: - Még egyelőre dolgozom fel a hírt, nem jó dolog, mivel az utóbbi években sok olyan embert vesztettem el, akik közel álltak hozzám. És most van ez az apus dolog is, ami felidézi bennem a fájó emlékeket.

Krisztián úgy emlékezett meg cimborájára, mint egy nagy testbe bújt gyerekre. Azt is sejteni véli mi vezethetett Stone hirtelen halálához. A sok stresszt okolja a szívinkfartusáért.

- Sokat boroztunk együtt, jókat hülyéskedtünk, sajnálom őt, és nagyon-nagyon megérintett. Még dolgozom fel az ügyet. Sajnos, az utóbbi egy-két hónapban nem beszéltünk, de ez nem azért volt, mert rosszban lettünk volna, hanem egyszerűen neki is volt dolga, nekem is. De amúgy hetente beszéltünk mindig, találkoztunk is... Jóban voltunk, na – zárta sorait Krisztián.