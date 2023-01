„A legjobb a megérzésekre hallgatni...most nehezebb lesz egy picit” – a várandósságáról mesélt Lipcsei Betta

Lipcsei Betta és labdarúgó férje, Juhász Roland első közös gyereküket várják, egy kislányt. Az egykori szépségkirálynő kisfia születésekor huszonöt éves volt.

– Nagyon sok egymásnak ellentmondó tanácsot kaptam az első terhességemnél – kezdte a Borsnak Lipcsei Betta. – A legnagyobb dilemmát akkor az jelentette, hogy mennyit aludjon a gyerek, mikor egyen, legyen napirendje vagy ne. Mindenki mondott mindenfélét, lehetetlen volt követni. Azt gondolom, akármilyen fiatal is egy anyuka, vannak megérzései és a legjobb azokra hallgatni.

„Minden korszaknak megvan a maga szépsége”

Nem gondolom, hogy mindent ugyanúgy kell majd csinálnom, mint a kisfiamnál, hiszen tényleg minden gyerek más, és minden élethelyzet más megoldást kínál. Az internet világában egy gombnyomással rengeteg jó vagy rossz információhoz hozzá lehet jutni. Sokszor jobb, ha a megérzéseinkre hallgatunk. Most már a kisfiam nagyfiú lett, mindenről elmondja a véleményét rendesen, persze minden korszaknak megvan a maga szépsége – mondta nevetve Betta. Hozzátette, nem érez nagy különbséget a két terhessége között, annak ellenére, hogy azóta eltelt tíz év.

Őszintén írtak az anyaságról

– Most nehezebb lesz egy kicsit, mert ott van egy nagyobb gyerek, akinek a logisztikáját meg kell oldani, iskolába, edzésre jár, már sok programja van. Nagyon várjuk már mindannyian a babát. Örülök, hogy tavasszal születik, március végén, remélhetőleg akkor már jó idő lesz. Most talán már nem leszek annyira aggódó, mint a kisfiamnál – tette hozzá.

Lipcsei Betta és két szerzőtársa: Fésűs Nelly és Görgényi Gabriella könyve, a Született Anyák nemrég jelent meg. Művükben „filterek nélkül”, őszintén írtak az anyaságról, és a szülés utáni nehézségekről. Azon kívül, hogy vicces történetek vannak a könyvben, orvosok, pszichológusok is megszólalnak benne.

Legfontosabb a türelem

Lipcsei Betta szerencsésnek tartja magát, hogy terhessége utolsó szakaszában is sportolhat, ezt ki is használja.

– Próbálok olyan mozgásokat végezni, ami kényelmes, akár a biciklizés, séta, saját testsúlyos gyakorlatok vagy éppen a kismama jóga. Kipróbáltam a kismama piláteszt is, de ha nincs időm, akkor egyszerűen sétálok egy nagyot a kutyával. Kedvemre mozoghatok, szerencsére nem vagyok veszélyeztetett terhes, a kisfiamnál sem voltam. Huszonöt évesen persze a test és a szervezet is nagyon könnyen regenerálódik. Tíz éve könnyebb dolgom volt, hogy visszanyerjem az alakomat szülés után. Tetmészetesen most majd türelmesebbnek kell lennem magammal. Mindenkinek ezt tudom tanácsolni. Kilenc hónap alatt változik meg a testünk, bőven kell neki időt adni, hogy visszanyerje eredeti formáját. El fog jönni az az időszak, amikor időnk, energiánk és igényünk lesz arra, hogy sportoljunk, hogy magunkkal is foglalkozzunk, hogy jól és egészségesen érezzük magunkat a bőrünkben. A legfontosabb a türelem – fűzte hozzá a műsorvezető, aki a férfiaknak is üzent:

Hormonálisan is nagyon sok minden változik ilyenkor egy nőben. Nagyon nehéz nekünk, nagyon megértőnek kell lenniük ebben az időszakban, ami biztos, hogy nem könnyű. Roland alapból is egy nagyon türelmes ember, és természetesen ő is nagyon várja már a babát. A nevét még nem döntöttük el.