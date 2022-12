A Bors kiderítette, miért kellett Zalatnay Cininek új lakásba költöznie

Sokan felkapták a fejüket az elmúlt napokban megjelent hírek hallatán, melyekből kiderült, hogy Zalatnay Cini egy nagyobb, szebb házba költözött. Nos, a jelzők ugyan igazak az ingatlanra, de a történet nem olyan vidám, mint ahogyan első hallásra tűnik…

Új lakásban fogadja a vendégeket Cini. De mi lett a régi otthonával? Fotó: TV2

Akik már látták cikkekben vagy tévéfelvételeken az énekesnő tárnoki házát, melybe 2006-ban, a szabadulása után költözött, azoknak már a Hal a tortán című műsor idei évadából is feltűnhetett, hogy Cini nem ott fogadta vacsoravendégeit. A legendás énekesnő azonban nem akarta nagydobra verni a költözését, ami csak azért látott napvilágot, mert egy stáb a napokban a régi címére ment, ahol természetesen nem találták, hiszen már húsvétkor átköltözött a pár utcányira álló „új házba”.

Zalatnay Cini most elárulta, valójában miért is hagyta el szeretett otthonát. Sajnos nem jókedvében döntött a lakhelyváltás mellett. De hogy milyen drámai okok is állnak a költözés hátterében, arról a Bors keddi lapszámában olvashatnak!