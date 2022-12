Üzent Opitz Barbi az elrablása után

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Opitz Barbit kétségbeesve kereste édesanyja és a testvére, miután nem tudták elérni. A fiatal énekesnőt állítólag életveszélyesen megfenyegette a párja, erőszakkal akarta rávenni, hogy menjen vele vidékre.

"Barbi tegnap szakított a barátjával, aki ezt követően halálosan megfenyegette, és rátörte a lakása ajtaját. Arra kényszerítette, hogy menjen vele Kókára vonattal, ahol a fiú is lakik. Azóta nincs róla hír. Az a fiú már többször is bántalmazta, fenyegette és zsarolta. Valószínűleg most is valami hasonló történt" – mondta Georgina, Barbi testvére az AC Newsnak.

Opitz Barbi édesanyja végül a Facebookon tudatta, hogy az énekesnő a rendőrségen van. A rendőrség később közleményt adott ki. Ebből kiderült, hogy Opitz Barbit a lakásán találták meg, ahol nem sokkal később megjelent a barátja is. A rendőrség szerint erőszakkal akarta magával vinni. A barátot bevitték, kihallgatják. Opitz Barbi tanú az ügyben.

Most az énekesnő az Instagramon üzent, és még a rendőrségnek is ellentmondó szöveget tett közzé. "Vitatkoztunk, a telefonom valahogy nála maradt, úgy ment munkába, én meg eközben otthon aludtam néhány órát, és így nem ért el senki pár óráig, de minden rendben!" – írta, holott a rendőrséget is megjárták.