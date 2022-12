Folytatódik a botrány: így reagált Szorcsik Viki arra, hogy be akarják perelni

Óriási port kavart a minap Mischinger Péter levele, melyben Szorcsik Viktóriát arra szólította fel, hogy nyilvánosan kérjen tőle bocsánatot. Az ok, amiért az Exatlon egykori Kihívója meghozta ezt a drasztikus döntést nem más, mint a színésznőnek a Farm VIP kamerái előtt és egyéb fórumokon tett, Péter szerint becsületsértő rágalmai. Péter az ügyvédjével folytatott egyeztetés után azt is nyilvánosságra hozta, hogy a botrány kirobbanása után több sorstársa is megkereste, akiket szintén alaptalanul vádoltak meg erőszakos viselkedéssel. Az effajta támadások áldozatai sokat vesztettek, és Péter is kellemetlen helyzetbe került a munkahelyén, ugyanis egy olyan cég középvezetője, mely hitvallásának tekinti, hogy elhatárolódjon mindennemű erőszaktól.

Szorcsik Viki egyelőre nem kért bocsánatot a nyilvánosság előtt Mischinger Pétertől

Az egykori exatlonos nyílt levelét lapunk is közölte, mely hatalmas felháborodást váltott ki az emberek között. A kommentelők döntő többsége egyértelműen Péter mellé állt, és hangot is adtak a véleményüknek.

Peti minden szavával egyetértek! A művésznő védekezése pedig nevetséges! Még hogy olyan emberek ítélik meg, akik nem is tudják, hogy milyen valójában! Röhej! Közszereplő. Az alapján ítélik meg, amit mutat a médiában! Az pedig, amit ebben az esetben mutatott - elvileg ez ő valójában, hiszen nem szerepet játszott, saját magát alakította. Azt hiszem sokunknál leírta magát. Persze ez őt nem érdekli, mert kik is vagyunk mi, egyszerű földi halandók hozzá képest?!

- írta valaki Péter posztja alatt, de voltak, akik arra biztatták, hogy ne várjon a bocsánatra, terelje jogi útra a dolgot.

- Petikém ne várd, hogy ez a nő bocsánatot kérjen tőled, tereld jogi útra a dolgot.

- Döbbenet volt, amit Viki megengedett magának a műsorban. Üvöltözve kérte ki magának a stílust, amit valójában ő maga mutatott adásról adásra, a testi épség veszélyeztetését a husáng eldobásával, amit szintén ő tett, annyi esze nem volt, hogy tudja, a kamera mindent vesz, és utólag bizonyít?! Ezek után még ő fél? Jogos lenne a per, erre egy bocsánatkérés túl kevés…

Szorcsik Viki egyelőre hallgat

Míg a nézők egy emberként állnak ki Péter mellett, addig az ügy másik érintettje hallgat. Sokan abban reménykedtek, hogy a válasz gyorsan fog érkezni, azonban a színésznő sem a közösségi oldalán, sem pedig lapunkon keresztül nem kívánt válaszolni. Sőt, feldúltan reagált a tényre, miszerint Péter jogi útra szeretné terelni a dolgot.

Az, hogy vajon meddig fajul mindez a két sztár között, nem lehet tudni, azonban Péter egyértelműen fogalmazott, mire számíthat a színésznő, ha a jövőben is a hallgatás mellett dönt.