Pataky Attila a szankciós európai benzinárakról: Nem véletlen az időzítés

Az olajembargó életbe lépése után két nappal, a szankciók miatt Magyarországon ki kellett vezetni 480 forintos benzinárstopot. Kedd 23 órától már csak teljes áron lehet üzemanyagot tankolni. Pataky Attila úgy véli, semmi sem véletlen, így az időzítés sem…

Pataky Attila szerint minden okkal történik Fotó: Bors

Minden okkal történik, meggyőződésem, hogy nem véletlenül pont karácsony előttre időzítették a Magyarországra szánt csomagot.

A napokban érzékelhető üzemanyaghiány is ennek a következményeképpen lépett fel. Sokan nem hittük volna, hogy az életünkben ezt még egyszer meg kell élnünk. Nem hiszek a véletlenekben. Az volt a cél, hogy idegesek legyenek az emberek, lehangoltak és rosszkedvűek legyünk, hogy azt a kormány szidják sokan, ami jelenleg is mindent megtesz azért, hogy létezni tudjunk ebben a nagy zűrzavarban is. Nem mindenki néz szét a világban, hogy mi ennek a problémának a forrása – mondta a Borsnak az Edda Művek énekese, aki azért reménykedik, hogy a szeretet ünnepén békét találnak az emberek.

Szeretném, ha az emberek arca kisimulna, még ha kicsit többe is kerül

– fűzte hozzá.