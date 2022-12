Orvosi műhiba? „Nem tudok mosolyogni” – Fecsó párja, Bea újra plasztikáztatja magát

Bea nem titkolja, hogy több plasztikai műtétet is végeztek már rajta. Évekkel ezelőtt sor került mellnagyobbításra és mivel húsos ajkakra vágyott, szájfeltöltést is bevállalt. Utóbbi esetében is szilikonnal érték el a kellő hatást, igaz, ő erről csak utólag szerzett tudomást.

– Pár éve feltöltettem a számat, hyaluront szerettem volna, de a tudtom nélkül szilikont tett bele az orvos, ami ugye nem szívódik fel

– kezdte lapunknak Szegedi Fecsó menyasszonya, s azzal folytatta, hogy komoly lépésre szánta el magát: újra kés alá fekszik.

Egy korábbi műhiba korrigálásával egy időben eltávolíttatja a szilikont. A szóban forgó beavatkozás alkalmával a mosolygásért felelős izom körüli zsírt távolította el a doktor, ám ez olyan következményekkel járt, amire senki sem számított.

– Volt egy Buccal Fat Removal műtétem is, amit elrontott az orvos. Mivel rossz helyen vágta fel, azóta nem tudok rendesen mosolyogni és ez nagyon zavar. Ezt egy újabb műtéttel tudják korrigálni és úgy döntöttem, hogy egyúttal a szilikont is kivetetem

– magyarázta, s abban bízik, hogy a beavatkozás meghozza majd a kellő sikert és újra a régi mosolyát látja majd viszont a tükörben.