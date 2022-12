Óriási meglepetés: visszatértek a Sztárban Sztár leszek! kiesett versenyzői

Visszatértek a Sztárban sztár leszek! színpadára a kiesett lányok is, akik egy lánybandát keltettek életre. A fellépők között volt Kálóczi Réka is, akit egy próbán ért baleset, mentővel kellett kórházba vinni, ahol meg is műtötték. A sérülése olyan súlyosnak bizonyult, hogy vissza kellett lépnie a versenytől.

Az ő helyére érkezett vissza Kökény Dani, aki most a legjobb 3 között küzd a főnyereményért.

Íme, a lányok produkciója: