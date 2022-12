Ördög Nóra ledobta a ruháit, vörös csipkében mutatta meg formás idomait

Tény, minden évben sokan vannak, akik idő hiányában az utolsó napokban rohamozzák meg ajándékokért a boltokat. Lehet, Ördög Nóra magáról is vehette a példát annyiban, hogy az ő napjai is zsúfoltak különféle munkákkal: a műsorvezető nemrég még Tóth Verával és DR BRS-sel készült közös karácsonyi dalukat posztolta, amely a napokban robbant be a legnagyobb zenelejátszó oldalon. Szinte ezzel párhozamosan foglalkozott egyik szívügyével, hogy segítsen a rászorulókon, idén is rengeteg jótékonysági felhívás érkezett hozzá. Balatoni kisboltjuknál is szerveztek cipősdoboz akciót, ahova szeretettel várták az adományokat a rászorulók számára.

Fotó: Máté Krisztián

A sok jó hír és jó cél után egy pikáns képpel lepte meg követőit. Nóra egy fehérneműmárka nagyköveteként állt modellt és ajánlja, hogy akinek még nincs ötlete, mivel lepje meg párját karácsonykor, egy szép fehérneművel nem lehet mellélőni.