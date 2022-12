Nagy dobásra készül a Nagy Ő: “Lehet, hogy túl sokat képzelek magamról”

Árpa Attila a szokásos esti TikTok bejelentkezéseiben mindig igyekszik a rajongói kedvében járni és a lehető legtöbb kérdést megválaszolni. Az ilyen alkalmaknak köszönhetően jobban megismerhetik őt az emberek, például kiderült, hogy elképesztően türelmes, hiszen nem múlik el úgy este, hogy többször, nyugodt hangon ne mondaná el: olyan kérdéseket ne tegyenek fel, hogy kit választott végül a lányok közül és ha megtette, együtt van-e még a kedvessel.

Kárpótlásként viszont sok-sok érdekességet megtudhatnak a nézők a műsorról és Attiláról. Korábban például elárulta, hogy volt felesége cégének a termékeit fogyasztotta, mialatt a szerelmet kereste a Nagy Ő forgatásai alatt. A live-ot sok rajongó kíséri figyelemmel, legutóbb kétezer fölött volt azok száma, akik csatlakoztak.

Egyikük megkérdezte, az adások után is megtartja ezt a jó szokását és folytatja a bejelentkezéseket? A Nagy Ő meglepő választ adott, ugyanis komoly céllal hozta létre a TikTok csatornáját.

– Ez igazából egyfajta felmérés, hogy van-e értelme egy podcastot indítanom. Most jön a nagy kérdés, hogy elindítsam-e függetlenül a Nagy Ő-től, mert hála Istennek sok mással is foglalkozom. Lenne-e rá igény és volna-e értelme annak, hogy egy podcast-stúdiót összerakjak, meghívjak színes karaktereket a magyar közéletből és beszélgessek velük. Ez egy terv. Nyilván nem szeretnék Friderikusz nyomdokaiba lépni és nem is szeretnék annyi pénzt költeni stúdióra, mint ő…

– mondta nevetve, s hozzátette: a műsorral az lenne a célja, hogy értéket adjon.

– Lehet, hogy túl sokat képzelek magamról, de azt hiszem, tudnék ilyet csinálni!

– jelentette ki eltökélten, majd hozzáfűzte, a live nézői mondhatni eldönthetik, hogy elinduljon-e ezen az úton. Az ötlet valósággal felajzotta a rajongókat, kivétel nélkül mindenki lelkesen azt írta neki, mindenképpen vágjon bele!