Merész tervek: Így fogja tölteni 2023-at III. Károly király

Őfelsége kórházakban és gondozási központokban tesz látogatást, hogy támogatásáról biztosítsa az Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) hős dolgozóit, miközben a királyi család tagjai a megélhetési válság által leginkább érintett társadalom peremére szorultakat is támogatni fogják, számol be a Mirror. Az uralkodó és a The Firm hat dolgozó tagja, köztük a királynő és a walesi herceg és hercegnő egyesül, hogy segítse a kiszolgáltatottakat támogató projekteket, akiknek nehézséget okoz a növekvő számlák kifizetése és a megélhetés.

Egy királyi forrás így nyilatkozott:

A király és a család többi tagja el akarja érni a közösségek legelesettebbjeit, és a leginkább támogatásra szoruló szervezetek megsegítésére összpontosít. Nemcsak a királyi család, hanem az ország számára is viharos év után a király karácsonyi beszédéből világosan kiderült, hogy az egységnek kell a középpontjában állnia minden tevékenységüknek.

Fotó: AFP

A király vasárnap, első karácsonyi üzenetében elmondta, hogy osztozik néhai édesanyja "az emberekbe vetett hitében", akik "jósággal és együttérzéssel" képesek megragadni mások életét.

A 74 éves Károly ezt "közösségünk lényegének és társadalmunk alapjának" nevezte.

A mostani nagy aggodalmak és nehézségek idején, legyen szó akár azokról, akik a világban konfliktusokkal, éhínséggel vagy természeti katasztrófákkal küzdenek, akár azokról, akik otthon keresik a módját, hogy kifizessék a számláikat, etessék és melegen tartsák a családjukat, ezt látjuk a nemzetünk és a Nemzetközösség minden részén élő emberekben, akik oly készségesen reagálnak mások nyomorúságos helyzetére.

- tette hozzá.

A hónap elején a király pénzeszközöket adott - többek között egy "jelentős személyes adományt" és a The Prince of Wales's Charitable Fund (A walesi herceg jótékonysági alapja) támogatását -, hogy hűtőszekrényeket és fagyasztókat vásároljanak az élelmiszerbankok számára.

Charlotte Hill, a Felix Project főnöke elmondta, hogy a fagyasztók lehetővé teszik számukra, hogy több élelmiszert tároljanak, amelyeket később is fel tudnak használni.

Az új hűtőszekrények és fagyasztók lehetővé teszik számunkra, hogy több élelmiszert tároljunk, amelyet később, amikor az adományok csökkenése miatt kevesebbet tudunk felhasználni, valamint csökkentjük az élelmiszerpazarlást

- tette hozzá.

Fotó: AFP

Novemberben Katalin egy anyát vigasztalt, aki könnyekben tört ki a Readingi Ukrán Közösségi Központban tett látogatása során, ahol kávézó délelőttöket és közösségi rendezvényeket tartanak családok számára. A 39 éves Galina Bolebrukh elérzékenyülve sírva mesélte el a hercegnőnek megrázó történetét, amikor Kijevben bujkált Putyin bombái elől, mielőtt édesanyjával és hároméves fiával az Egyesült Királyságba menekült.