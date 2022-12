Mentő vitte a sürgősségire Csocsesz szerelmét

Miután kikerültem a sokk hatása alól, felhívtam, nagyon megijedt és aggódott értem, de amikor odaért megnyugodott, mert nem látszott rajtam komolyabb sérülés. Jöttek a tűzoltók, a mentők és a rendőrök, lerendeztük a papírokat és vittek is a sürgősségire. Csocsesz oda nem jöhetett be velem, ő addig intézte a trailert, mert a kocsit csak azzal tudták kiemelni az árokból. Szinte 100%-ig biztos, hogy totálkáros lett, a hátsó ablak kiszakadt, a gumik is tönkrementek és az alváz is megcsavarodott. Így is óriási szerencsém volt, hogy ott kötöttem ki, mert ha nincs az árok, akkor belecsapódtam volna a házba…