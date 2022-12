MC Hawernak nem kellenek az egyéjszakás kalandok: „Nem szoktam semmibe sem hirtelen beleugrani”

Májusban szakított menyasszonyával MC Hawer, azóta a szinglik életét éli. Vele ellentétben férfitársai nagy része előszeretettel veti bele magát az alkalmi szexkapcsolatokba, a zenész azonban erről másképp vélekedik.

Soha nem voltam ismerkedős, csajozós.

Eddig a barátnőim szemeltek ki maguknak, és vették a bátorságot a kezdeményezéshez. Ha eljutok egy randiig, szeretek előtte sokat beszélgetni. Nem szoktam semmibe sem hirtelen beleugrani. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt több mint három évtized alatt körülbelül nyolc kapcsolatom volt. Mielőtt bármilyen komolyabb dolog történne köztem és a partnerem között, meg szoktam alapozni egy hosszas ismerkedéssel – kezdte a Borsnak.

Első alkalommal lefeküdni valakivel, nekem abban semmilyen érték nincs, ezért nem voltak egyéjszakás kalandjaim sem.

Sokkal többre becsülöm a női nemet ennél. Talán ez annak is köszönhető, hogy anyukámmal és a húgommal nőttem föl. Bár az is igaz, hogy néhány nő az életemben nem érdemelte meg a tiszteletemet – fűzte hozzá Hawer, majd azt is elárulta, alkalmatlan az ilyen típusú kapcsolatokra.

– A nők azt mondják, hogy szerelemre vágynak, holott ez nem így van. Az olyan férfiakat, mint én is vagyok, aki odaadó és őszinte, unalmasnak tartják. A romantikát keresik, mégis a rosszfiúkat kedvelik. Bármennyire tűnik izgalmasnak az életem kívülről, a hétköznapjaim szinte üresek. Nem vagyok kicsapongó, nem kedvelem a bulizást, én inkább dolgozni járok. Épp a napokban gondolkodtam el azon, hogy jó így egyedül. Nem biztos, hogy 57 évesen akarok még alkalmazkodni valakihez, akinek vannak berögződött szokásai, rigolyái, mint ahogy nekem is – jelentette ki érdeklődésünkre a mulatós rapper.