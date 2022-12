Majka testőre bebizonyította, hogy aranyból van a szíve: „Családom abszolút támogat ebben és büszkék rám”

A díjra az egyik barátom nevezett be, teljesen titokban. A díjátadóra is úgy csalt el, hogy Pécsváradra hívtak el szegény gyerekeknek bokszedzést tartani. Az úton mondta a barátom, hogy menjünk el oda egy előadást megnézni, és végül kiderült, hogy ez egy ünnepség. Mikor mondták a nevemet, hogy én kapom a díjat, még kerestem is az embert