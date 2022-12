Megdöbbentő dolgok derültek ki Majka testőréről - Videó

A Palikék Világa műsornak most Szabó Pál Szasó a vendége, aki nem hétköznapi életéről mesélt. Szasó 22 évig dolgozott rendőrként, ahol egy gyors beavatkozó rendőri egységnek volt a parancsnoka. Ezzel párhuzamosan viszont profi bokszkarriert is magáénak tudhat. Ma viszont nem más, mint az ózdi rapper, Majka testőre. Ha ez nem lenne elég, szegény sorsú és otthontalan családoknak segít, amiért felterjesztették Jó ember-díjra, amit már egyszer 2018-ban megkapott.

Fotó: Youtube



Szasó miután leszerelt a rendőrségtől, biztonsági főnök lett Majkánál. Mint mondta, már régóta ismerték egymást a zenésszel, de 2018-ban végül úgy döntött, hivatalosan is Majka testőre lesz. Rögtön felmerül a kérdés: miért kell Majkának testőr?

- Majka nem is szereti ezt, hogy ott állnak mellette, inkább a rajongókat kell eligazítani - adta meg a választ Szasó. - A koncerteken bármi megtörténhet, és én inkább a prevencióban hiszek.

De a biztonsági feladatok mellett már 15 éve egy közeli hozzátartozója hatására folyamatosan segít a rászoruló, nehéz sorsú családoknak.

– Az egyik kórház gyerekosztályán tapasztaltam meg azt, hogy a szülők nem mennek a gyerekekért – ennek hallatára lepte meg egy-egy játékkal a pici babákat. Ennek hatására kezdett gyűjtést szervezni, és annyira sokan támogatták a kezdeményezésüket, hogy már más kórházaknak és gyerekotthonoknak is tudtak vinni. Ezután már tudatosan kereste a különböző platformokon, hogy kiknek tudnak segíteni.

Volt olyan, hogy egy kislány kályhát kért a Jézuskától éjszakára, mert fáznak. Addig-addig kutakodtam, míg megtaláltam a kislányt, lementem és vettünk a barátaimmal nekik egy kályhát. Mert mondtam, hogy az nem lehet, hogy egy 8 éves kislány nem Barbie baba kér, hanem egy kályhát

– mesélte.



Ahogy telt az idő, már Szabó Pált is többször megkeresték, hogy segítséget kérjenek tőle. A mai napig több beteg kisgyerekkel is rendszeresen tartja a kapcsolatot, még a születésnapjaikat és a karácsonyt is együtt töltik.

Rengeteg segítség mellett, viszont nem szeretne nagyobb figyelmet, mint amennyit ezelőtt kapott. Szeretne, hogy továbbra is csendben segíthessen a nehezebb sorsú embereken.