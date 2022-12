Keserédes ünnepekre készül Berki Mazsi: „Megfogadtam, hogy idén másként lesz”

Tavaly még minden annyira más volt. A Berki család az ünnepek közeledtével, szokás szerint ezer fokon égett, intézkedtek, vásároltak, videók és közös fotók tömkelegét töltötték fel a közösségi oldalakra, karácsonyi fotózásra mentek. A legtöbb dolog Krisztián elképzelése szerint történt, Mazsi csak kevés ételt készíthetett, a híres férje szerint ugyanis a nőknek nem az a dolga, hogy az ünnepeket a sütő előtt töltsék, rabszolgaként. (Ezzel nyilván sok nő egyet is ért.)

Berkiék 2021 karácsonyán. Mindössze egy év telt el azóta... Fotó: Berki Krisztián Instagram

A tavalyi ünnepeknek aztán vége lett, és a család élete észrevétlenül kezdett kibillenni az addig jól működő medréből. Egyre sokasodtak a problémák, Mazsi és Krisztián hol összeveszett, hol kibékült, aztán májusban megtörtént az elképzelhetetlen, Krisztián szíve egy utolsót dobbant, majd végleg elcsendesedett. Ez a csend azóta is körüllengi a hétköznapokat, komoly változásokra, változtatásra kényszerítve az itt maradtakat, legfőképp az özvegyet, Mazsit.

Az özvegy Krisztián sírjánál. Mazsinak muszáj volt új életet kezdenie Fotó: Bors

Tavaly a kislányom volt a karácsonyi ajándék

Az idei karácsony Mazsiban olyan érzéseket ébreszt, melyekkel eddig még nem találkozott, ez az ünnep minden elemében más lesz, mint a korábbiak.

– Tavaly volt az első közös karácsony a kislányommal, ő volt számunkra az igazi ajándék

– mondta a Bors megkeresésére, Berki Mazsi, aki így folytatta:

– Az idén ez annyiban lesz más, hogy Emma most már jobban megérti a dolgokat, nagyon tetszik neki a karácsonyfa, a fények, a világító szarvas a csillag… Úgy gondolom, hogy jobban meg tudja majd élni az ünnepet, aminek nagyon örülök. Csak arra kell vigyázni, hogy a gömbök fent maradjanak a fán mert nagyon szeret pakolni…

– tette hozzá nevetve Mazsi.

Az özvegy szűk családi körben tölti majd a szeretet ünnepét, ahol eddig számára ismeretlen feladatok várnak rá.

– Örömteli várakozás, keserédes boldogság van a szívemben az ünnepet illetően, a karácsonyt a szeretteimmel fogom tölteni, azokkal az emberekkel, akik a legközelebb állnak a szívemhez. Az asztalra sokféle étel kerül majd, megpróbálok egy nagyon finom kocsonyát készíteni, lesz emellett halászlé, sütök libamájat, kacsamájat, marha steaket, hurkát, kolbászt… Édesanyám hoz töltöttkáposztát. A desszert almás pite, mákos pite és bejgli lesz. Csak győzzük megenni! – tette hozzá.

„Megfogadtam, hogy az idén másként lesz”

A decemberi készülődés persze akaratlanul is egyfajta visszaemlékezés az elmúlt évre, ami Mazsi számára a reményen túl veszteség és fájdalom is egyben. Ez lesz az első karácsonya a kislánya édesapja nélkül, kettesben a kis Emmával, aki most fedezi csak fel a világot.

– Talán furcsa lesz ezt hallani, de egyfajta nyugodt melegség van most bennem

– folytatta Mazsi.

– Az idei karácsonyt egészen másképp szerveztem, mint a tavalyit. Az elmúlt évben nagyon sokat, rengeteget dolgoztam karácsony előtt, és egyszerűen nem tudtam úgy megélni az ünnepet, a kislányommal a perceket, mint azt ahogy azt szerettem volna. Többé nem esem ebbe a hibába! Idén megfogadtam, hogy másként lesz. A gyermekünk már nem lesz kisebb, nem lesz fiatalabb és én nem szeretném elvesztegetni az időmet és a perceinket, amiket közösen, együtt tölthetünk. Szeretnék kihasználni minden pillanatot, amit vele tölthetek, főleg a szeretet ünnepén.

Amikor végül azt kérdeztük Mazsitól, hogy milyen érzések vannak benne Krisztián elvesztése kapcsán, halkan így felelt:

– Őszintén? Nagyon sok és sokféle érzés kavarog bennem. Talán érthető is, az én helyzetemben. Hogy pontosan mit érzek, azt viszont szeretném megtartani magamnak.