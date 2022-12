Így készül szerelmével együtt a karácsonyra Tóth Andi

Tóth Andit elég sok megpróbáltatás érte novemberben, egy idő után már úgy érezte, bármit is csinál, csak gyűlöletet kap. Hiába mutatta meg a Dancing with the Stars döntőjében, hogy nem véletlenül nyerte meg az előző évadot, korábban azt is elárulta: az utóbbi hónapok nagyon leterhelték, vágyik egy kis nyugalomra. Úgy határozott: egy időre szünetet tart a közösségi médiában, november óta nem igazán posztolgatott, a hétvégén azonban újra aktívabb lett – igaz, csak pár reklámposzttal. Most azonban Insta-sztorijában nem egy fizetett tartalmat tett közzé, hanem egy személyes, karácsonyi hangulatot árasztó szerelmes fotót Marics Petivel, melyen mintha úgy tűnne: Andi ismét magára talált.

Tóth Andi és Marics Peti nagyon készül az ünnepekre Fotó: Insta-sztori