Harsányi Levente: Minden este úgy alszom el, hogy mondok egy imát és megköszönöm az elmúlt napot

Harsányi Levente az Instagram-oldalán osztott meg egy különleges videót, ami óriási sikert aratott a rajongói körében. A Barátok közt egyik jelentenének képkockáin ő maga látható Vadász Viktor fotóasszisztens szerepében.

– Megmondom őszintén, sírva röhögtem az egészen, ugyanakkor azt kell mondjam, nem olyan rossz. Mindig is színész szerettem volna lenni, ezért vagyok olyan hálás Szente Vajknak, hogy a Puskás Musicalben Szepesi Györgyöt alakíthatom. Visszatérve a sorozatra; szoktam mondani viccesen, azt ne felejtse az ország, hogy én indítottam útnak a Barátok közt-öt, aztán amikor már sokan nézték, kiléptem. Gondoltam, onnan már megoldják maguk is – tette hozzá viccesen a műsorvezető, aki számára óriási élmény volt a sorozatban töltött idő.

Az időről szót ejtve, a szóban forgó felvétel készültekor Levente hitetlenkedve nézte, mennyivel fiatalabbnak tűnt a koránál.

– 31 voltam, de tizenötnek tűnök. A fiam, aki most 13 pont úgy néz ki mint én akkor. Döbbenet, hogy milyen kölyökképű voltam! Most itt az újság hasábjain keresztül szeretnék elnézést kérni az összes barátnőmtől és megköszönni, hogy kapcsolatot ápoltak velem. Látva ezeket a képeket nem tudom, hogy gondolta azt bárki is, hogy felvállal engem. Érdekes, hogy milyen későn érő típus voltam – vetette fel Levi, s hozzátette, maga is nehezen hiszi el, hogy belépett az 52. életévébe.

– Talán a második gyermek születése után éreztem azt, hogy benőtt a fejem lágya. Az elsőnél nem nagyon fogtam fel, pedig 38 voltam. Emellett minden férfinak azt kívánom, aki apuka lesz, hogy legyen kislánya is. Helyreteszi az olyan „nagyarcúakat”, mint amilyen én voltam. Tényleg az élet és Isten ajándéka – áradozott Levi, 8 éves kislányáról, aki észrevétlenül mindig a jó útra tereli és persze, ahogyan az lenni szokott, az ujja köré csavarja édesapját.

Sokakban még mindig fiatal kép él róla, pedig Harsányi túl van az ötödik ikszen is Fotó: Bors

– Az a legszörnyűbb, hogy ő ezt tudja is magáról. A napokban hoztam haza az iskolából – most nagy anya korszaka van – és nem szólt hozzám 3-4 percig. Rám nézett, érezte, hogy ez így nem jó és annyit mondott: Szögezzük le: azért mert nem szólok hozzád, még szeretlek. Mindehhez hosszú szőke haj és kék szemek. Egyszerűen nem lehet rá haragudni. Nem tudom szavakkal kifejezni, mennyire szerencsés vagyok a gyermekeim, a munkám és az egészségem miatt – összegezte a műsorvezető, amiből adódik a kérdés, nem szokott-e aggódni amiatt, hogy ez az idill hirtelen szertefoszlik.

– A covid miatt óvatos duhaj vagyok, de magamat és az olvasókat is szeretném megnyugtatni: semmi gond nincs ha például éppen munkakeresésben vagy. A lényeg, hogy töltsd tele az életed poharát. Mostanában egyre inkább arra jöttem rá, hogy az egyszerűbb dolgokat értékesebbnek tartom, mint egy ötmilliós órát – vallotta be Levi, akivel ellentétben a legtöbb férfi az idő múlásával elkezdi sietve bepótolni azokat az élményeket, tárgyakat, amik esetleg kimaradtak az életéből.

Felmerült a kérdés: a kapuzárási pánik miért számít tabunak a férfiak körében?

– Lehet, hogy nem ismerik fel és nem tudatosul bennük. Én ezt úgy képzelem el, hogy új szintekre lépek. Nagyon jók voltak a húszas, harmincas és negyvenes éveim, most elkezdtem az ötveneseket és imádom! Nem történik semmi különös. Illetve tudod mi történik? Szerencsés vagyok, hogy ötven lehetek! Nemrég voltam érettségi találkozón és már 2 ember hiányzik az osztályból… Kit érdekel milyen autód és milyen órád van, vagy hogyan nézel ki. Mindenkinek azt javaslom, hogy ezeket a felszínes külsőségeket felejtse el! Gyerekkorom óta minden este úgy alszom el, hogy mondok egy imát – a nagymamám hatására, egyem a szívét – és megköszönöm az elmúlt napot – zárta gondolatait Levi, aki azt vallja, értékelni kell minden egyes napot, amit a Földön tölthetünk és észrevenni az élet összes szépségét, amelyek felett gyakran olyan könnyedén átsiklunk.