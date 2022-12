Elárulta a covidos Hajdú Péter, hogy van most: Végigaludtam a napot!

Hajdú Péter idei karácsonya nem úgy alakult, ahogy azt eltervezte. A két nagyobbik gyermeke az ünnepek idejére anyukájukkal elutazott, ezért a karácsony előtti napokban találkozott velük, és akkor még minden rendben volt az egészségével. Szenteste édesanyja és anyósa meglátogatta őket, és mindannyian elmentek az éjféli misére. Péter érezte, hogy valami nincs rendben, ezért már szájmaszkban hallgatta végig az istentiszteletet, hogy védje az embertársait.

Mivel karácsony első napján rosszabbul érezte magát, megfordult a fejében, hogy talán megfertőződött a koronavírussal. A Borsnak elmondta, a gyanúja sajnos beigazolódott.

25-én reggel sem javult a helyzet, ezért Eszti elment egy éjjel-nappali patikába és hozott Covid-tesztet, ami pozitív lett. Az orvos azt mondta, hogy ez a BQ1 variáns, ami ízületi fájdalommal, orrfolyással, hőemelkedéssel és gyengeséggel jár. Szerencsére a két utóbbi ma már kevésbé van jelen

– kezdte a Borsnak a Frizbi műsorvezetője, aki a továbbiakban elmondta, Eszti és kisfia, Domi is egészségesek.

– Szerencsére nem kapták el, bízom benne, hogy ez így is marad! – tette hozzá bizakodva a műsorvezető, akinél nem ez volt az első eset, hogy megfertőződött az egyik variánssal.

– A deltát és az omikront is elkaptam. Utóbbinál egyáltalán nem voltak tüneteim, a deltánál igen, de a három közül a BQ1 a legerősebb. Nagyon kell vigyázni, mert a tünetek nagyon hasonlítanak az influenzára, csak sokkal fertőzőbb. Az orvos azt mondta, 5 napig ne menjek sehova, megfogadtam, hogy nem mozdulok ki a házból. Tegnapelőtt volt a legrosszabb, szinte végigaludtam a napot. Mivel hétfőn enyhültek a tünetek, felbátorodtam és összeszereltem egy etetőszéket, amit Domi karácsonyra kapott, viszont hamar elfáradtam. Most úgy érzem, kezd visszajönni az erőm. Remélem, szilveszterkor már topon leszek, és Eszti sem kapja el, mert ha igen, akkor lőttek a szilveszternek is… – zárta gondolatait az édesapa, akinek ezúton is mihamarabbi jobbulást kívánunk!