Görgényi Fruzsina: Bármit is tesznek veled, nem szabad másokat bántani!

A színésznőnek nehezen indult a műsor, a sárgáknál már az első Farmgyűlésen párbajoznia kellett. Görgényi Fruzsina utána szárnyra kapott és szinte a döntőig menetelt. Rengeteg érzelmi hullámvölgyön ment keresztül, a Farmon töltött időre azonban pozitívan tekint vissza.

– A végéhez közeledve már nagyon hiányoztak a szeretteim, az otthonom és az igazi életem. Úgy éreztem, ha menni kell, hát legyen. A nyeremény az elejétől kezdve kevésbé volt számomra mérvadó, mintsem az önismereti utazás. Mégis bántott, hogy nem tudtunk teljesíteni minden feladatot, mert mindig igyekeztem beletenni a maximumot – mesélte a Borsnak.

Fotó: TV2

Főleg Szarvas Andival maradt jóban, de Szorcsik Vikivel és Mischinger Péterrel is tartja a kapcsolatot Fruzsina.

– Igazából egyedül a Szarvas Andival tartom a kapcsolatot, nagyon kedvelem, mert ő az aki a gondolkodásmódomhoz közel áll. El tudom képzelni, hogy ez a kaland évek múlva is összeköt majd minket. Vikivel is szoktunk beszélni, mert szerintem neki is van egy olyan emberi oldala, ami szeretnivaló és őszinte. A Petit is kedvelem, mert csupa szív, lélek, senkit nem szabad egy ilyen műsor után elkönyvelni – ezért is figyel arra, hogy a hozzá közelálló emberek hasonló gondolkodásúak legyenek.

Mindenesetre örülök, hogy az életben megválogathatom azokat az embereket, akik körülvesznek, mert ugye úgy is szól a mondás, hogy Te magad az értékrend és szokások szintjén, elegye vagy annak az 5-7 embernek, akikkel a legszorosabb kapcsolatod tartod fenn. Ez pedig nem mindegy, hogy kikből áll

– magyarázta életszemléletét.

Fotó: TV2

Azonban a játéktól annyi mindent kapott, hogy szinte fel sem tudja sorolni, de ebben is a pozitívumra fókuszál és fontosnak tartja, hogy a hitét nem vesztette el, és önmaga tudott maradni.

– Arra pedig, hogy mit kaptam a játéktól, nem elegendő ez a pár sor, hogy átadjam a kedves olvasóknak. Ami a legfontosabb, hogy nem vesztettem el az abban való hitemet, hogy bármit is tesznek veled nem szabad bántani másokat, vagy mások mögé beállni azért, hogy védett legyél, mert a bántalmazás téged minősít – zárta gondolatait a Farmról Görgényi Fruzsina.