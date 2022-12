Gólyahír! Fresh Wiki gyermeket vár – fotó

Néhány hónapja állt a kamerák elé Gyulai Viktória, illetve ahogyan a legtöbben ismerik, Fresh Wiki. Akkor elmondta: számára most az anyaság az első.

A gyerek körül forog minden, mellette próbálok gondolkodni, hogy mit is lehet csinálni meg kezdeni az időmmel, mert lassan más iskola lesz.

– nyilatkozta korábban a gyönyörű énekesnő.

Könnyen lehet, hogy már akkor utalni próbált arra, amit most örömmel be is jelentett a nagyvilágnak: Viki ugyanis második gyermekét várja.

Nagyon várunk.. Boldogság, izgalom, hangolódás. Hihetetlen, négyen leszünk hamarosan. Annyi mindent lehetne írni, de már kijöttem a gyakorlatból

– írta Instagram-oldalára feltöltött mesés fotója mellé a csinos kismama.