Fehérneműben állt kamerák elé Ördög Nóra

Bugyira és melltartóra vetkőzött Ördög Nóra, így állt kamerák elé egy fotózás kedvéért, az eredményt pedig meg is osztotta követőivel Instagram-oldalán. Az Ázsia Expressz műsorvezetője persze nem véletlenül dobta le a textilt magáról. A tévés ezúttal egy karácsonyi nyereményjáték keretén belül mutatta meg, hogy kétgyermekes anyukaként is olyan teste van, amit sokan megirigyelhetnek. De persze nem szeretnénk húzni az időt, mutatjuk is rögtön az ünnepi hangulatot megelőlegező felvételt: