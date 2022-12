Aeron: Zséda szívét meghódította az új magyar divatmárka

Még alig néhány hete, hogy megnyílt az AERON első hazai márkaboltja Budapest szívében, a Szervita téren, de máris egyre több magyar hírességen láthatjuk a nagyszerű magyar divatcég legújabb téli darabjait. Már az impozáns üzlet megnyitójára is rengeteg sztár érkezett AERON ruhába. Debreczeni Zitán, Eke Angéla színésznőn, Dárdai Blankán és Zsédán is remekül mutattak ezek a letisztult, elegáns ruhák. Így nem csoda, hogy az énekesnőnek a szerdai Mokka adásában is erre a márkára esett a választása.

Zséda ezen a hűvös reggelen az Aeron Pre-fall 2022-es kollekciójának darabjait viselte: a halványlila, aszimmetrikus nyakú felsőhöz az eleganciájáról ismert sztár egy különleges, borda-kötött szoknyát választott, amelyet a márka kezdőbetűjét mintázó absztrakt övcsat tett igazán különlegessé. Az énekesnő követőinek is megmutatta a csodás szettet, akik nem győzték dicsérni megjelenését, nem csak a stúdióban, de a világhálón is mindenkit lenyűgözött.