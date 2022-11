Zámbó Krisztián: Minden híresség az én nőimre vadászik

Micsoda véletlen, vagy mégsem!? Nem csak Szabó Ádám új barátnőjének, Jennifernek az arcképében, hanem a TV2 Nagy Ő-ben is találtunk egy lányt Zámbó Krisztián múltjából. Akadt ugyanis Árpa Attila háremében egy hölgy, aki sok szempontból felhívta magára a nézők figyelmét. Ő a karakán Beatrix, aki szerdán végül nem kapott rózsát a Nagy Ő-től, vagyis távozni kényszerült a Bachelor villájából.



Attila jól járt volna Beával

Bár Beatrix nem kapott lehetőséget rá, hogy közelebb kerüljön a színészhez, könnyen lehet, hogy Attila hamarosan bánni fogja, hogy elhamarkodottan ítélt vele kapcsolatban.

Zámbó Krisztián szerint ugyanis a hölgy személyisége nem feltétlenül tükröződik a külsejében.

Hogy az énekes ezt honnan veszi? Nos, első kézből, hiszen tízen évvel ezelőtt egy párt alkottak Beatrixszel. Akkoriban még mindketten nagyon fiatalok voltak, de három éven át kitartott a románcuk.

Fotó: TV2



„Meglepődtünk Zsuzsikával”



– Hogy őszinte legyek, nagyon meglepődtünk Zsuzsikával, amikor megláttuk Beát a műsorban. Igen, ő valóban a barátnőm volt még az özönvíz előtt és a mai napig baráti a kapcsolatunk. Sőt, Zsuzsikával is nagyon jóban vannak. Mégse szólt nekünk arról, hogy szerepelni fog a TV2 műsorában – kezdte lapunknak Zámbó Krisztián, aki elárulta: Beatrix vad és dögös külsője mögött egy igazán kedves, házias, csupa szív nő lakozik.

– Bea egy erdélyi lány, amivel szerintem már most sokat elárultam a természetéről. Házias, jóravaló, hatalmas lelke és szíve van. Az édesanyja a négy vér szerinti testvére mellé örökbefogadott öt árvát, akiket ő is támogat – mesélte exéről Krisztián.



„Mindenkinek kell egy kis Zámbó”



– Hogy mennyire jó ember is Bea, azt jól példázza, hogy Zsuzsikával együtt szerepeltek az első klipemben annak idején, és soha nem volt köztük vita. Maradjunk annyiban, hogy Árpa Attila hatalmasat hibázott, amikor nem adott neki rózsát és ezzel esélyt arra, hogy megismerje őt. Azt mondom, hogy Árpa Attila nagyon jól járt volna Beával, de ez fordítva már nem feltétlenül igaz. Bea ugyanis egy nagyon karakán önálló nő, aki szép üzleti sikereket ért el és nem hiszem, hogy szüksége lenne egy olyan férfira, aki esetleg megpróbálná őt irányítani, vagy terelgetni. Őt ugyanis nem lehet és nem is szabad!" – fogalmazott Zámbó Krisztián, majd viccesen hozzá fűzte:

Minden híresség az én nőimre vadászik. Mindenkinek kell egy kis Zámbó. Úgy látom, hogy az exeim mostanában híres emberekben keresnek engem, de van egy rossz hírem, nem fognak bennük megtalálni.