Így köszöntötték csapattársai az Exatlon születésnapos sztárját

Dominikán töltötte be 28. születésnapját Szabó-Thomka Hanna. A Kihívók versenyzőjét ahogy a korábbi játék során is, most is felköszöntötték csapattársai.

Én három éve is megéltem itt, Dominikán ezt a pillanatot, ami akkor a 25. volt, ami kerek szám és jó, hogy ilyen különleges körülmények között tölthettem

– mondta a Borsnak Hanna. – Most, hogy szintén itt töltöttem, nagyon örülök neki, tényleg egész nap körbe rajongtak, aminek nagyon örültem, de alapvetően nem igénylem, hogy a figyelem középpontjában legyek. A legemlékezetesebb szülinapom is az Exatlonhoz köthető, akkor annyira meglepetésszerűen ért, hogy egyáltalán tudtak róla és megleptek. Gyakorlatilag idegenek voltak akkor csapattársaim, és még egy égő kókuszdióval is megleptek.

De szülinap ide vagy oda, Hannának egyre nagyobb gondot okoz a rossz szériája, és erős honvágya.

– Az én problémáimat valaki más kezelje, az számomra egy teher átadás, és én nem szeretnék senkit terhelni. Nem érzem felhatalmazottnak magamat erre, így többnyire önállóan oldom meg a problémáimat. Itt viszont egy játékban vagyunk, ahol ez most nem megy nekem, ami nagyon furcsa számomra. Erre megoldást kell találnom, hogy ki az az ember, aki ebben tud nekem segíteni, vagy magamban hol az a pont, ami átlendít ezen az állapoton.