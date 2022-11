Morbid randi: Szeméttelepre vitte új szerelmét Szabó Ádám

Körülbelül egy hete derült ki, hogy a Sztárban Sztár hetedik szériájának nyertesét, Szabó Ádámot ismét eltalálta Ámor nyila! Választottja egy feltűnő szépségű szőkeség, Jennifer, aki egyébként épp válófélben van.

Az énekes-harmonikás Insta-oldaláról ráadásul az is kiderült, hogy már vakációzni is elvitte a bombázót, méghozzá Ciprusra, legutóbb viszont egész más programot találtak ki. Ádám történetesen egy szeméttelepre vitte el romantikázni szíve új választottját, és meg is örökítette, amint a sok bűzölgő hulladék felett madarak köröznek találkájuk helyszínén.

Nem épp klasszikus randihelyszín, de bizonyára emlékezetes Fotó: Instagram-sztori

Nos, az biztos, hogy ez a randi rendhagyóan sikerült, és abban is van igazság, hogy egy éttermi vacsora vagy andalgás a Margitszigeten egy idő után unalmassá tud válni.