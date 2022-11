Sokkoló! Táncoló Berki Krisztián tűnt fel az Interneten - Videó

Sokkoló vagy vérlázító? Berki Krisztián táncolós videói elárasztották a TikTok-ot. Lájkvadászok teszik közzé az elhunyt celeb régi felvételeit, ami, ha jogilag talán nem is, de erkölcsileg mindenképp megkérdőjelezhető. A TikTokot pörgetve váratlanul megjelenik a boldogan táncoló Berki, akit látva, összeszorul az ember szíve.

Fotó: Gabe / Metropol

Bár életében egyesek számára megosztó személyiség volt, az egész ország ismerte és váratlan halála mindenkit megrendített. Az első sokk után a kommenteket olvasgatva kiderül, hogy sokan azt hiszik, Berki nem hunyt el, hogy amit hallottak róla, csak egy rossz vicc volt és örülnek, hogy újra láthatják. Az egyik videón egyedül ropja, míg egy másik felvételen Mazsival táncol. Nyilvánvaló, hogy ezeket a felvételeket a megboldogult celeb, vagy az özvegye oldaláról lopták le és tették most közzé. Ez azonban több kérdést is felvet... A Bors arra volt kíváncsi, hogy mindez csupán morális, erkölcsi kérdés, vagy jogilag is büntetendő? Von maga után valamiféle büntetést, megrovást, ha valaki kérdés nélkül letölti más emberek videóit és a saját felületén teszi közzé? Külön kategóriába tartozik-e ha egy elhunyt ember felvételiről van szó, aki már képtelen védekezni? Nos, felkerestük Szabó András Csutit, aki nem csak médiaszemélyiség, de marketing specialistaként is tevékenykedik a Social Guru vezetőjeként.



„Ez inkább morális kérdés, hiszen ki az, aki egy halott ember videóit lopja el és teszi közzé a sajátján? Persze az is kérdés, hogy milyen célból teszi mindezt? Egy biztos, manapság még nem tökéletes a szabályozás, de egy nyilvános-üzleti oldalon megosztott tartalom bárki számára elérhető. Még ha a tulajdonos ki is írja, hogy a fotói és videói csak engedéllyel felhasználhatók, sokan akkor sem tartják ezt tiszteletben. Az utánajárás azonban költséges és időigényes. Tudomásul kell venni, hogy ami az internetre felkerül, az osztható, szerkeszthető. Manapság már olyan applikációk, szerkesztő programok léteznek, amikkel könnyen manipulálható, más kontextusba helyezhető a felvételen szereplő személy és akár annak mondanivalója is. Nem szép dolog egy halott ember videóival követőket gyűjteni, de ha a TikTok algoritmusa úgy érzékeli, hogy ez a tartalom népszerű a felhasználók körében, bizony a jövőben is láthatunk még hasonló tartalmakat” - fejezte be Csuti.

A videók közül egyet mi is megmutatunk, miről is van szó, de természetesen az özvegy oldaláról illesztjük be!