Tűzifáért adna koncertet Sebestyén Katja

Az energiaárak hirtelen növekedése miatt egyre több önkormányzat mondja vissza a hazai előadók fellépéseit, mivel a koncertekre alkalmas termek fűtése komoly anyagi többlettel járna. A Sztárban sztár leszek! korábbi évadának versenyzője, Sebestyén Katja arról számolt be a Borsnak, hogy az adventi időszakra tervezett néhány előadását neki is visszamondták.

– Egyik-másik önkormányzat kénytelen lemondani, de olyan előadásom is van, amit áttettek májusra, mondván, hogy akkor már biztosan nem kell fűteni… – mondta csalódottan Katja, persze a helyzet komolyságát igyekezett elütni egy kis humorral.

Lehet, hogy majd “batyus bulit” csinálunk. Komolyan mondom, már azon gondolkodom, hogy magam fogok szervezni egy koncertet, ahol nem kell jegyet venni, hanem a belépő fejenként egy zsák tűzifa!

– tette hozzá nevetve az énekesnő, aki bízik a legjobbakban, és abban, hogy az utolsó pillanatban a kiesett fellépés időpontjára lesz még megkeresése.

Addig is férjével egy közös vállalkozás indításán fáradoznak.

– Hangtechnikával foglalkozik a párom, most már hivatalosan is. Tavaly elmentünk közösen zenélni egy szülinapi bulira, ahol én énekeltem, Peti pedig a hangosításért felelt. A buli előtt napközben futni mentem, és mivel nagyon nagy szél volt, este csak 1-2 órát tudtam énekelni, utána gyakorlatilag teljesen elment a hangom. Peti egyszer csak kikapta a kezemből a mikrofont, és végigénekelte az utolsó 2 órát, én pedig szintetizátoron kísértem. Szerencsére ismeri az összes dalt, mert szokta hallgatni, amikor otthon gyakorlok, és jó énekhangja is van. Olyan bulit csináltunk, hogy az emberek szinte már feldöntötték az asztalokat! – emlékezett vissza vidáman Katja, aki a sikeres fellépést látva nem tartja kizártnak, hogy a közeljövőben közös produkcióban lép majd a színpadra férjével.