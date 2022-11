Megvan a nyertes: Ők nyerték a Money or Love-ot

Közel három hónapnyi kaland után véget ért a Money or Love – Fogadj a szerelemre!, a Super TV2 párkereső reality-je. A nézők szavazatai alapján a győztes páros Petra és Bazsi lett, akikre nagy döntés várt miután megtudták, ők voltak a legszimpatikusabbak az elmúlt hetek alatt. A fődíj ugyanis annak függvénye volt, hogy a fiatalok egymástól függetlenül a szerelmet vagy a pénzt választják.

Fotó: TV2

- Egyszer-kétszer fordult meg a fejemben, amikor ránéztem a dollár jelre, hogy esetleg miért választanám az. Ilyenkor eszembe jutottak azok a momentumok, amikor nagyon magam alatt voltam, mert összevesztünk, és hogy mi miatt vesztünk össze… a féltékenység, hogy kint nekem ezzel problémám lesz. De idebent is meg tudtuk oldani, így azt gondolom, ez kint is menni fog. Így igazán nem volt kérdés, hogy a szerelmet választom – vallotta be Petra, akinek párja, Bazsi is biztos volt az érzéseiben.

Úgy érzem, ha Petra nem lenne, én nem lennék itt. Miatta kerültem a döntőbe, az elején nagyon sok mindent tett értem, ezért is szerettük meg egymást.

Hiába van sok pénzről szó, egyértelmű volt, hogy őt, a szerelmet választom – árulta el a fiú.

A győztes páros így 5 millió forinttal és egy karibi utazással lett gazdagabb. Bár még nem beszélték meg a szerelmesek, hogy pontosan mire is költik el a főnyereményt, az biztos, hogy együtt képzelik el a jövőt.

- Bazsival azt beszéltük, ha leszállunk a repülőgépről, akkor szeretné, hogy vele maradjak Budapesten, együtt töltsük az első itthoni éjszakát, és be tudjon mutatni az anyukájának. Úgyhogy valószínűleg ez lesz az első program, egy nagy beszélgetés. Másnap szeretnék Ceglédre menni az én családomhoz, ahova természetesen szeretném Bazsit is vinni – mesélte Petra.