Összetört a börtönben a droggal lebukó Herczeg Zoltán

Zoli amiatt bánkódik leginkább, mert úgy fest, az az illető dobhatta őt fel, akit évekig a barátjának hitt. Úgy egy évtizede ismerik egymást, és ugyan Zoli igazi barátai közül többen is figyelmeztették, hogy vigyázzon vele, mert kétes híre van, bízott benne. Csak most, utólag lett gyanús neki is, hogy ez az illető nagyon agitálta, hogy vásároljon tőle, mert később már nagyon drága lesz... Ahogy visszaidézi, egy ideje mindenáron próbálta rávenni őt a vásárlásra, és Zoli most úgy gondolja, hónapok óta figyelhették őket, és arra várhattak, mikor bólint rá a vásárlásra.