Nagy dobásra készül Pápai Joci és Leslie Mandoki

Az ünnepek közeledtével és az évvégével sokan hajlamosak vagyunk újraértékelni a világot, és hogy hova és kihez tartozunk valójában. Az „Ide tartozunk” Pápai Joci meghitt, megindító és falakat áttörő énekén keresztül üzen az emberségről. A csodálatos dal a Mandoki Soulmates hamarosan megjelenő, határokon átívelő albumának egyik ékköve. A nemzetközi rock-, pop-, és jazz-óriások közreműködésével készült lemez december 2-án érkezik ’Magyar Képek’ címmel, amivel egy időben ráadásul a jubiláló, aranylemezes ’Találkozások’ CD is újrakiadásra kerül megújult borítóval.

„Az „Ide tartozunk” minden egyes szótagja fontos, hiszen az emberségről szól és arról hogy hova tartozunk: a családról, barátokról, a hazáról, Európáról és az egész nagyvilágról”

– meséli a magyar gyökerű és hazánkhoz ezer szálon kötődő Leslie Mandoki, aki nemcsak világhírű legendákkal kötött örök barátságáért, hanem hazai kapcsolódásaiért is köszönetet mond: „Hálás vagyok azért, hogy 25 évvel ezelőtt megalkottuk a ’Találkozások’ albumot, és olyan nagy legendákkal fonódhattam össze, mint Somló Tamás, Zorán, Charlie, Cserháti Zsuzsával és Demjén Ferenc. Most pedig csodálatos, fiatal előadóművészeket ismerhettem meg a ’Magyar Képek’ kapcsán: többek között Pápai Jocit, akinek köszönöm az egyedülálló művészi teljesítményét. Amikor meghallottam először Jocit, az első gondolatom az volt, hogy ő a magyar Stevie Wonder. Ahogy az ő hangjával kinyíltak ezek a dallamok és szavak, tudtam, hogy az „Ide tartozunk” neki íródott.”

Az egy hét múlva debütáló ’Magyar Képek’ angol verzióját már korábban megismerte a nagyvilág, így végre Magyarország is megismerheti saját anyanyelvén! Hazánkban és Európában 'Living In The Gap & Hungarian Pictures' címen, míg az USA-ban 'Utopia For Realists'-ként találkozhattunk a koronggal, mindenhol nagy sikereket ért el Mandoki és lenyűgöző – többen Grammy-díjas – zenésztársai, mint Ian Anderson, Bobby Kimball, vagy Mike Stern.

A jelen nagykiadványon Jocin kívül még Ákos, Caramel, Charlie, Mező Misi, a néhai Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás, egyedüli énekesnőként Zséda is szerepel, így minden bizonnyal különös zenei élménycsomag vár mindenkire az ünnepek előtt.

Az új előfutár, az „Ide tartozunk” pedig egy nagyszerű, és exkluzív stúdiófelvételeket bemutató lyric videóval jeleníti meg mindazt, amit e himnikus dal tartogat.