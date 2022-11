Mindenórás a magyar énekesnő, bármelyik pillanatban elindulhat a szülés

Zentai-Bata Adrienn, azaz Barbee bármelyik pillanatban megszülhet, így mint tudatosan a szülésre készülő kismama, igyekszik előre gondolkozni, felkészülni. Be is pakolta a szüléshez szükséges kelengyét. Miután ez az első terhessége, szeretne mindennek elébe menni.

Barbee és férje boldog élik meg a babavárás utolsó napjait is Fotó: kapott

Egyik kérdező sztoriban érdeklődött, felkészült -e már, hogy indulni kell a kórházba bármelyik pillanatban?

Igen! Készen állnak a bőrönjeim. Amit tanácsolni tudok: mindenképpen abból indulj ki, amit a kórházban kérnek

– írta Adri sztoriban válaszként, és hozzá tette, hogy barátnőktől, védőnőtől kért még tanácsot, így alakult ki, hogy három bőrön is készen áll a menetelre. A Bors már megírta azt is, hogy Barbee-nak a terhességi rosszulléten kívül a szédüléses gyógyíthatatlan betegséggel is meg kell küzdenie mindennapjaiban, illetve a terhességi cukor miatt diétáznia kell. Boldog babavárást kívánunk az utolsó napokban!