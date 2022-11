Megvillantotta szeméremdombját a hatalmas mellű focidrukker csaj

Bonnie Brown több mint 50 ezer angol fontot (több, mint 24 millió forint) keres havonta az OnlyFansen azzal, hogy pikáns képeket oszt meg magáról. A szőkeség nagy focidrukker, és a világbajnokság elindulása óta próbálja rávenni a követőit, hogy drukkoljanak az angoloknak. Megígérte azt is, hogy ha a kieséses szakasz első meccséig eljut Anglia, akkor ingyen meztelen fotókat ad a rajongóknak.

Ízelítőt már most is mutatott, focimezben pózol, a bugyija pedig olyan magasra van húzva, hogy még a szeméremdombja is kivillan oldalt.

A modell 2022 elején csatlakozott az X-minősítésű platformhoz, mert elege volt abból, hogy minimálbéres fizetéséből alig futotta a számlákra. Most már több ezer hűséges követővel a háta mögött Bonnie a saját főnöke.