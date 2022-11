Megható dolgot tett Meghan és Harry herceg

Nemrég megjelent a Disney streaming oldalán Elton John Live című műsor, amelyben hírességek búcsúztak el a legendás énekestől visszavonulása kapcsán. A meghívott vendégek között volt Meghan Markle és Harry herceg is.

Meghan és Harry herceg / Fotó: Chris Jackson

A házaspár megható szavakkal méltatták Elton Johnt, ráadásként pedig köszönetet mondtak neki, amiért jó barátja volt Diana hercegnőnek.

- Szia Elton, csak azt akartuk mondani, hogy gratulálunk, és hogy nagyon büszkék vagyunk rád, és hogy láthattunk a búcsúturnédon – kezdte Meghan a videóban, akitől Harry herceg vette át a szót.

- Köszönöm, hogy annyi évtizeden át szórakoztattál mindenkit, köszönöm, hogy barátja voltál az anyukámnak, köszönöm, hogy a barátunk voltál, köszönöm, hogy a gyerekeink barátja voltál, és köszönöm, hogy világszerte szórakoztattad az embereket. Bár ez hivatalosan a visszavonulásod, ez nem az utolsó fellépésed lesz, ezt tudjuk, és szeretünk téged, gratulálunk a hihetetlen karrieredhez – mondta Harry herceg.

Harry egyébként édesanyja temetése után került közeli kapcsolatban Elton Johnnal. Az énekes akkor előadta a Candle In The Wind átírt változatát. Később pedig az esküvőjére is meghívta a hírességet.

(VIA)