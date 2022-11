Madonna 26 éves lánya, Lourdes Leon le se tagadhatná, ki az anyja. Talán tőle leste el, hogy már az első videoklipjében félmeztelenül szerepelt, de egyébként is gyakran mutat magáról merész képeket az Instagramon.

Most a New York-i Szabadság-szobor előtt pózol, elég mellhangsúlyos lett a kép. Majdnem a mellbimbója is kivillant.