Kamerák előtt omlott össze Iván Bence, nem bírta sírás nélkül

A Dancing with the Stars múlt heti adásában a veszélyzónába került Iván Bence és Stana Alexandra. A zsűri sokszor bántja az úszót, hogy nem dolgozik eleget, csak topog a táncparketten. A szombati műsorban a quickstepet kellett bemutatniuk, amely egy pörgős, pattogós tánc. Bence igyekezett mindent megtenni, hogy jól teljesítsen, ám többször is hibázott.

"A múlt hét megviselt, és azért van rajtam most ez a nyomás, mert bizonyítani szeretnék, nem szeretnék ott lenni a veszélyzónában"

- vallotta be Bence. Stana Alexandra próbálta nyugtatni, hogy minden fejben dől el.

"Erre most egy picit rástresszeltél" - mondta Alexandra, mire eltört a mécses a paralimpiai sportolónál.