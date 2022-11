A Dancing with the Stars zsűritagjának vallomása: Egyre fájdalmasabb, ha valakinek távoznia kell

Juronics Tamás nem először ül a TV2 stúdiójában, zsűritagként már 2006-ban, a Megatánc című műsorban is láthatták őt a nézők. A Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, rendezője idén is szakmai szemmel vizsgálja a profi táncosok és partnereik előadásait a Dancing with the Stars-ban.

Miért vállalja el egy Kossuth-díjas, nemzetközileg is elismert koreográfus, a Dancing with the Stars műsorát?

Igazából egyetlen okot kéne hallanom, hogy miért ne vegyek részt egy olyan műsorban, ami a tánc népszerűsítéséről, az eleganciáról, a tánc szépségéről szól. Szerintem az egyik legnívósabb show, ami értéket is képvisel.

A versenyzők teljesen új oldalukat mutatják meg, hétről hétre új koreográfiát mutatnak be. Nem lehet elfelejteni, hogy ők nem profik, nem tanulták hosszú évekig a táncot.

Mik azok a szempontok, amik alapján pontozza a profi táncosokat és amatőr partnereiket?

Komplex módon figyelem a párokat. Sok éve rendezek, főleg operákat, zenés darabokat, ezért sokkal összetettebben látom a táncosokat, és a produkcióikat. Figyelem a tánc megvalósulását, az előadók önazonosságát, milyen a színészi megjelenítés, e mellett a párosok fejlődése is fontos.

Nem először tölti be a zsűri szerepét tévéműsorban Fotó: Saját

A showműsorban már háromszor is táncoltak kortárs táncot, ami közel áll az Ön szívéhez. Örömmel látta, hogy a párosok be merték vállalni? Más szemmel tekint a produkciókra?

Ilyenkor kicsit kritikusabb vagyok jobban figyelem a megvalósítást, hogy mennyire adják át azokat az érzelmeket, amiket szeretnék látni. Eddig mind a három nagyon tetszett! Adélék fantasztikusan táncoltak, de mégis csak 8 pontot adtam. Sajnos voltak benne technikai hibák. Pap Dorciék is nagyon ügyesek voltak, rengeteg emelést tettek a produkciójukba. Vavra Bence pedig leginkább a szenvedélyes előadással győzött meg. Remélem még láthatunk hasonlóan remek produkciókat.

Jó időben szívesen túrázik kedvenc motorjával Fotó: Saját

A Szegedi Kortárs Balett a közelmúltban New Yorkban lépett fel. Nem volt rossz érzés Önben, hogy nem tudott a társulattal tartani?

A Carmina Burana című produkcióval léptek fel a New York-i Liszt Intézetben, ahol álló vastapsot kaptak. Korábban már húsz országba utaztam velük ezzel a darabbal, így nélkülem is jól működik. Természetesen szerettem volna velük menni, de minden rendben volt szerencsére. Ahogy láttam, nagyon jól érezték magukat a városban is, előtte pedig Lettországban és Litvániában is felléptek.

Vészesen közeledik a Dancing with the Stars döntője. Mit vár a még bent maradt versenyzőktől?

Nagyon szűk a kör és egyre fájdalmasabb, ha valakinek távoznia kell a showból. Fantasztikus és kiváló teljesítményeket várok. Örülnék ha láthatnék még kortárs táncot, de biztos vagyok benne, hogy a párosok a lehető legjobbat hozzák majd ki magukból bármilyen táncstílusban is lépjenek parkettre.